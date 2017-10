Monica Puig zebrała na pomoc ofiarom huraganu więcej niż zakładała

Mistrzyni olimpijska w tenisie Monica Puig zebrała w niespełna miesiąc 130 tys. dol. na pomoc poszkodowanym w jej rodzinnym Portoryko po przejściu we wrześniu huraganu Maria. Razem z Rosjanką Marią Szarapową odwiedziła dzieci w jednym ze szpitali w San Juan.

Zdjęcie Monica Puig /AFP

Puig, poruszona skalą zniszczeń wyrządzonych w ojczyźnie po przejściu najsilniejszego od 85 lat huraganu, rozpoczęła za pośrednictwem jednego z portali gromadzenie środków finansowych dla poszkodowanych. Za cel postawiła sobie zebranie 125 tys. dolarów.

Do akcji włączyło się ponad 1700 osób, w tym koleżanki i koledzy po fachu. Australijczyk Nick Kyrgios zadeklarował, że za każdego asa serwisowego wykonanego do końca roku będzie wpłacał na konto utworzone przez Portorykankę 50 dol. Szarapowa przeznaczy na pomoc Portorykańczykom pieniądze uzyskane do końca 2017 r. ze sprzedaży cukierków firmowanych jej nazwiskiem.

W wyniku przejścia huraganu Maria życie straciły w Portoryko 34 osoby, a tysiące zostało poszkodowanych. Dwa tygodnie po kataklizmie 93 procent mieszkańców wyspiarskiego kraju nie miało prądu, a 55 procent dostępu do wody pitnej.