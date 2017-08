ME koszykarzy - Słowenia rywalem Polski na inaugurację turnieju

Reprezentacja Polski koszykarzy meczem ze Słowenią zainauguruje w czwartek mistrzostwa Europy. Pierwsze spotkanie grupy A i całego turnieju odbędzie się w Helsinkach o godzinie 12.45. "Mamy dobry plan gry" - zapowiedział trener Mike Taylor.

Zdjęcie Na przedzie Mike Taylor, trener reprezentacji Polski /PASCAL GUYOT /AFP

Będzie to szósty pojedynek Polski z tym zespołem w historii ME i kwalifikacji do nich. Dotychczasowy bilans jest niekorzystny dla biało-czerwonych: 1-4.



W finałach Eurobasketu obydwa zespoły grały ze sobą dwa razy. W 2007 roku w Alicante wygrała Słowenia 70:52, a cztery lata temu w Celje Polska pokonała zespół gospodarzy 71:61.

W ostatniej edycji mistrzostw Europy Słowenia została sklasyfikowana na 12. miejscu, a Polska o jedną lokatę wyżej.

Piątek 1 września będzie dniem przerwy w turnieju w Helsinkach. Od soboty, w kolejnych spotkaniach grupy A Polacy zmierzą się z Islandią i Finlandią oraz - po przerwie z dniu 4 września - z Francją i Grecją.

Mistrzostwa Europy rozgrywane są po raz drugi w czterech krajach. Oprócz Helsinek - w Tel Awiwie, Kluż-Napoce i Stambule. Faza pucharowa - od 1/8 finału - odbędzie się w stolicy Turcji