Maria Szarapowa, która powróciła na korty po kilkunastomiesięcznym zawieszeniu za doping, wzięła udział w jednodniowym turnieju Tie Break Tens, rozgrywanym w Hiszpanii.

Zdjęcie Maria Szarapowa /AFP

Rosyjska tenisistka odpadła już pierwszym meczu (rozgrywanym w formie tie-breaka do 10 punktów), przegrywając z Monicą Puig.



"Kocham ten format i tę szybkość. Wiecie, krótka rozgrzewka i pełna gotowość do gry" - powiedziała Szarapowa.



Turniej, organizowany przy współpracy z fundacją Mutua Charity, był również okazją do pomocy ofiarom przemocy domowej. Simona Halep i Grigor Dimitrow, zwycięzcy imprezy, przekazali na rzecz fundacji po 50 tysięcy dolarów z wygranej.

Zobacz materiał wideo:

Wideo Maria Szarapowa: Zabawa była lepsza niż się spodziewałam. Wideo

