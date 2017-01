Maria Szarapowa wróci na kort 26 kwietnia w Stuttgarcie

Maria Szarapowa, były numer jeden żeńskiego tenisa, wróci do gry po dyskwalifikacji dopingowej na turnieju w Stuttgarcie, który rozpocznie się 24 kwietnia.

Zdjęcie Maria Szarapowa po zwycięstwie w Stuttgarcie w 2014 roku /AFP

Organizatorzy niemieckiej imprezy poinformowali, że Rosjanka przyjęła "dziką kartę" i swój pierwszy mecz rozegra 26 kwietnia. To będzie pierwsze spotkanie dla Szarapowej po przerwie, jaką miała od tenisa, kiedy podczas Australian Open 2016 wykryto u niej zabronioną substancję - meldonium.

"Maria jest uprawniona do gry od 26 kwietnia. To stanie się podczas turnieju WTA w Stuttgarcie, który w tym roku obchodzi 40-lecie istnienia, i jestem przekonany, że kibice będą zachwyceni mogąc ją zobaczyć w akcji" - powiedział Steve Simon, przewodniczący WTA.

Szarapowa ma bardzo dobry bilans z tego turnieju, który wygrała trzy razy z rzędu pomiędzy 2012 a 2014 rokiem.

"Nie mogę szczęśliwszą, że mój pierwszy mecz po powrocie rozegram podczas jednego z moich ulubionych turniejów. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć moich wspaniałych kibiców i wrócić do tego, co kocham" - stwierdziła Rosjanka.