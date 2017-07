Łukasz Kubot po wygranym finale Wimbledonu przyznał, że kilka godzin dziennie patrzy się na zdobyte trofeum. Dla Polaka triumf w deblu z Brazylijczykiem Marcelo Melo jest dotychczasowym, największym osiągnięciem w karierze.

Wideo Łukasz Kubot: Mama czuwa nad pucharami, przynajmniej raz w tygodniu chodzi i je czyści (wideo)

- To puchar, na którego muszę przyznać nieskromnie, że patrzę kilka godzin dziennie, bo to jest dla mnie taki zaszczyt i wynagrodzenie za to, co się działo - przyznał polski tenisista.

W finale Kubot i jego partner pokonali parę Oliver Marach i Mate Pavić 5:7, 7:5, 7:6, 3:6, 13:11.

- Mama czuwa nad pucharami i przynajmniej raz w tygodniu chodzi, odkurza, czyści, żeby trzymały swoją wartość - powiedział Kubot.

Tenisista przyznał także, że to mama była pierwszą osobą, do której zadzwonił po zwycięstwie.

- Płakałem, nic nie mogłem z siebie wydobyć. Mama najpierw zaczęła się śmiać a później też płakać - opowiadał Polak.

- Wyrastałem w sportowej rodzinie, bo tata grał w piłkę a mama w kosza - zaznaczał Kubot.



