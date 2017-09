Laver Cup. Roger Federer: Świetnie mieć Nadala po swojej stronie kortu

Roger Federer, po wielu latach rywalizacji z Rafaelem Nadalem, w pierwszej edycji pokazowego turnieju Laver Cup w Pradze zagra z Hiszpanem w jednej drużynie. "Świetnie mieć go wreszcie po tej samej stronie kortu" - przyznał z uśmiechem szwajcarski tenisista.

Zdjęcie Rafael Nadal i Roger Federer /AFP

Według oficjalnych statystyk Federer zmierzył się z Nadalem 37 razy, z czego 14 był lepszy. Dodatkowo obaj kilkakrotnie zmierzyli się w meczach pokazowych. W turnieju na cześć wybitnego australijskiego zawodnika Roda Lavera, który rozgrywany będzie od piątku do niedzieli w Czechach, połączą siły w drużynie Europy.

"To będzie dziwne uczucie. A tak na poważnie, to świetnie mieć Rafę wreszcie po tej samej stronie kortu. Może wystąpimy razem w deblu, a może po prostu będę go tylko wspierał podczas jego spotkań, siedząc obok. Kibicowanie mu to coś zupełnie innego po tych wszystkich latach" - podkreślił Szwajcar.

36-letni zawodnik nie błyszczał ostatnio. Z US Open odpadł w ćwierćfinale i w mediach głośno było o jego kłopotach z plecami.

"Nie robiłem zbyt wiele od czasu nowojorskiego turnieju, głównie wypoczywałem. W ubiegłym tygodniu spędziłem trochę czasu na siłowni, a treningi na korcie zacznę w Pradze" - podsumował triumfator tegorocznych Australian Open i Wimbledonu.

Jak dodał, mimo że Laver Cup jest imprezą pokazową, to nie przyjechał do Czech dla show, a po to, by wygrać.

W drużynie Europy - poza Federerem i Nadalem - wystąpią też: Czech Tomas Berdych, Niemiec Alexander Zverev, Austriak Dominic Thiem i Chorwat Marin Cilić. Kapitanem będzie zaś słynny przed laty Szwed Bjoern Borg. W ekipie "reszty świata", którą poprowadzi Amerykanin John McEnroe, zaprezentują się: Argentyńczyk Juan Martin del Potro, Australijczyk Nick Kyrgios, Kanadyjczyk Denis Shapovalov oraz Amerykanie John Isner, Jack Sock i Sam Querrey.

Każdego dnia mają odbywać się po trzy mecze singlowe oraz jeden deblowy. Przy remisie o końcowym wyniku ma decydować kolejne spotkanie w grze podwójnej. Za występ zawodnicy nie dostaną punktów rankingowych, ale mogą liczyć na sowite premie finansowe.

79-letni Laver to jedyny tenisista w historii, któremu udało się zdobyć dwa kalendarzowe Wielkie Szlemy. W sumie wygrał 11 turniejów tej rangi.