Kiki Bertens wygrała turniej WTA w Norymberdze

Holenderka Kiki Bertens drugi raz z rzędu wygrała turniej tenisowy WTA Tour na ziemnych kortach w Norymberdze (pula nagród 226,7 tys. dol). Najwyżej rozstawiona tenisistka pokonała Czeszkę Barborę Krejcikovą 6:2, 6:1.

Czeszka jest sklasyfikowana na 254. miejscu w światowym rankingu.

- Nie spodziewałem się, że ponownie wygram, ale naprawdę jestem szczęśliwa. W niedzielę złapię samolot do Paryża. Na Roland Garros spróbuję pokazać to co mam najlepszego. To zwycięstwo dodało mi pewności siebie. Nie mogło być lepiej w tygodniu poprzedzającym ten wielki turniej - powiedziała Bertens, która w ubiegłorocznym French Open odpadła w półfinale.



Finałowe zwycięstwo z 21-letnią Czeszką przyszło jej dosyć łatwo. 25-letnia Holenderka popisała się siedmioma asami, a ostatnim z nich zakończyła pojedynek wykorzystując pierwszą piłkę meczową.



Wynik finału:



Kiki Bertens (Holandia, 1) - Barbora Krejcikova (Czechy) 6:2, 6:1