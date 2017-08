Katarzyna Piter odpadła w kwalifikacjach US Open

Już w pierwszej rundzie kwalifikacji zakończyła marzenia o US Open Katarzyna Piter. Polka przegrała z Amerykanką Grace Min 1:6, 6:3, 3:6.

Zdjęcie Katarzyna Piter /AFP

Piter zajmuje 233. miejsce w rankingu WTA, a Min jest w tym zestawieniu 166.

By dostać się do głównej drabinki US Open, trzeba przejść trzy rundy eliminacji.

Poznanianka poprzednio w zasadniczej części imprezy wielkoszlemowej wystąpiła w 2014 roku, właśnie w Nowym Jorku. W kolejnym sezonie próbowała swoich sił w kwalifikacjach tego turnieju, ale bez powodzenia.

W rozpoczynających się w poniedziałek zawodach na kortach kompleksu na Flushing Meadows w singlu z Polaków wystąpią tylko Agnieszka Radwańska i Magda Linette.