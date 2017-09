Karolina Pliszkova zakończyła współpracę z trenerem Davidem Kotyzą

Była liderka światowego rankingu Karolina Pliszkova niespodziewanie zakończyła współpracę z Davidem Kotyzą. Czeska tenisistka trenowała pod jego okiem od końca ubiegłego roku.

Zdjęcie Karolina Pliszkova /AFP

"Nie osiągnęliśmy porozumienia co do strategii na dalszy rozwój mojej gry" - stwierdziła Pliszkova.

Jeszcze do niedawna 25-letnia zawodniczka była pierwszą rakietą świata. Na szczycie rankingu była przez osiem tygodni. Po wielkoszlemowym US Open, z którego odpadła w ćwierćfinale, spadła na czwartą pozycję. Rok temu w Nowym Jorku wystąpiła w finale. W czerwcu po raz pierwszy w karierze dotarła do "czwórki" French Open.

Kotyza wcześniej przez wiele lat był trenerem innej słynnej Czeszki - dwukrotnej triumfatorki Wimbledonu Petry Kvitovej. Pliszkova nie podała jeszcze nazwiska swojego nowego szkoleniowca.