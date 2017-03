Jerzy Janowicz wycofał się z challengera z powodu urazu kostki

Jerzy Janowicz wycofał się w ostatniej chwili z challengera ATP w meksykańskim Leon, a za powód podał kontuzję kostki. - U syna nastąpiło po prostu zmęczenie materiału, to nie jest poważny uraz - powiedział Jerzy Janowicz senior, ojciec 26-letniego tenisisty.

Zdjęcie Jerzy Janowicz /Darrian Traynor /Getty Images

Janowicz w minionym tygodniu dotarł do półfinału innego meksykańskiego challengera - w Guadalajarze. Mecz pierwszej rundy w Leon - z reprezentantem gospodarzy Hansem Hachem Verdugo - miał rozegrać w środę wieczorem czasu polskiego. Organizatorzy poinformowali jednak, że łodzianin wycofał się z powodu kontuzji lewej kostki.

- To nic poważnego. Nastąpiło po prostu zmęczenie materiału. Syn nie jest jeszcze przyzwyczajony do intensywnego grania - zaznaczył Janowicz senior.

W ubiegłym roku 26-letni zawodnik głównie zmagał się z kłopotami zdrowotnymi. Dobrze oceniał okres przygotowawczy, ale już w drugiej połowie lutego dało o sobie znać zmęczenie związane z podróżą i odzwyczajenie od częstych występów w krótkim odstępie czasu. Najpierw wygrał bowiem challengera w Bergamo, ale w kolejnym tygodniu we wrocławskiej imprezie tej samej rangi odpadł w drugiej rundzie.

- Gdzie syn wystąpi w kwietniu? Z tego, co wiem, ma już ustalony dokładny plan startów. Teraz jest w drodze z Meksyku. Jak wróci do kraju, to o tym porozmawiamy - zaznaczył ojciec łodzianina, który w tym sezonie współpracuje z austriackim trenerem Guenterem Bresnikiem.