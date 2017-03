Jerzy Janowicz już w półfinale w Guadalajarze

Jerzy Janowicz nie daje szans kolejnym rywalom w challengerze ATP w meksykańskiej Guadalajarze. W ćwierćfinale Polak pokonał 6:4, 6:2, rozstawionego z trójką, Amerykanina Tennysa Sandgrena.

Półfinałowym rywalem 183. w światowym rankingu Janowicza będzie Denis Shapovalov. 17-letni reprezentant Kanady plasuje się o 11 miejsc niżej niż Polak.

Spotkanie Janowicza z Sandgrenem trwało 71 minut, a Amerykanin nadzieje na sukces mógł mieć tylko w pierwszej partii.

Do stanu 2:2 obaj tenisiści wygrywali gemy przy własnym podaniu. Jedno przełamanie na 3:2 wystarczyło Polakowi do tego, by dowieźć prowadzenie do końca seta.

Janowicz wykorzystał pierwszą piłkę setową, kończąc partię gemem wygranym do zera.

Na otwarcie drugiego seta Sandgren przegrał własne podanie po długim gemie. Janowicz wykorzystał drugiego break-pointa.

Nasz tenisista po raz drugi w tej partii przełamał rywala na 4:1 i nie oddał prowadzenia do końca.

Wynik meczu ćwierćfinałowego:

Jerzy Janowicz (Polska) - Tennys Sandgren (USA) 6:4, 6:2

