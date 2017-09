Finał Pucharu Davisa Francja - Belgia odbędzie się w Lille

Finał Grupy Światowej tenisowego Pucharu Davisa z udziałem Francji i Belgii odbędzie się w dniach 24-26 listopada na stadionie w Lille - poinformowali organizatorzy.

Zdjęcie Jo-Wilfried Tsonga /AFP

Podczas meczu dach obiektu, wybudowanego na piłkarskie mistrzostwa Europy w 2016 roku, będzie zamknięty.

Stadion, na którym na co dzień grają piłkarze Lille, może pomieścić ponad 50 tys. kibiców. Kort nie będzie jednak umieszczony centralnie, co ograniczy liczbę publiczności do 27,5 tys.

W 2014 roku na stadionie w Lille odbył się także poprzedni finał Pucharu Davisa z udziałem "Trójkolorowych", który gospodarze przegrali ze Szwajcarami 1-3. Mecz Jo-Wilfrieda Tsongi i Stana Wawrinki zgromadził wówczas rekordową widownię w historii tenisa - 27 432 tys.

Francja dziewięciokrotnie zdobywała Puchar Davisa, po raz ostatni w 2001 roku. Belgia dwukrotnie grała w finale (1904, 2015), ale bez powodzenia. W półfinałach obecnych rozgrywek Francuzi pokonali Serbów 3-1, a Belgowie wyeliminowali Australijczyków 3-2.