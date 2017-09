Fabio Fognini wykluczony z US Open

Fabio Fognini na skutek tymczasowego zawieszenia przez organizatorów wielkoszlemowego US Open został wykluczony z rywalizacji deblowej. Włoski tenisista został ukarany za niesportowe zachowanie podczas przegranego przez niego meczu pierwszej rundy w singlu.

Zdjęcie Fabio Fognini /AFP

Rozstawiony z "22" Fognini na otwarcie niespodziewanie przegrał w środę ze 144. w rankingu rodakiem Stefano Travaglią 4:6, 6:7 (8-10), 6:3, 0:6. Zanotował wówczas trzy wykroczenia. Miał m.in. obrazić sędzię prowadzącą spotkanie. Nałożono na niego karę finansową w łącznej wysokości 24 tysięcy dolarów.

Kilka godzin później poinformowano, że Fognini został też tymczasowo zawieszony z efektem natychmiastowym do czasu wyjaśnienia, czy nie dopuścił się wówczas "poważnego wykroczenia". Oznacza to wykluczenie z rywalizacji deblowej, w której wraz z rodakiem Simone Bolellim awansował do trzeciej rundy.

Fognini znany jest z impulsywności. Za swoje wybuchy złości podczas wygranego przez niego meczu pierwszej rundy Wimbledonu w 2014 roku został ukarany grzywną 27,5 tys. dol.