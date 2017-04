Eugenie Bouchard ostro o powrocie Marii Szarapowej na kort

Eugenie Bouchard nie przebierała w słowach, mówiąc o powrocie na kort Marii Szarapowej. "Jest oszustką, a oszuści w żadnym sporcie nie powinni być dopuszczeni do jego uprawiania" - stwierdziła kanadyjska tenisistka.

Wideo Bouchard ostro o powrocie Szarapowej. Wideo

Rosjanka wróciła na kort po 15-miesięcznej przerwie spowodowanej zawieszeniem za doping. Przyłapano ją na zażyciu zakazanego meldonium.

W środę, 26 kwietnia, Szarapowa pokonała Włoszkę Robertę Vinci w pierwszej rundzie turnieju w Stuttgarcie. Zagrała w nim dzięki "dzikiej karcie" przyznanej przez organizatorów.



Sam powrót Rosjanki oraz jego okoliczności pociągnął za sobą falę krytyki.



- Jest oszustką, a oszuści w żadnym sporcie nie powinni być dopuszczeni do jego uprawiania. To niesprawiedliwe wobec innych zawodników, którzy zawsze postępowali uczciwie. Według mnie WTA kieruje w ten sposób zły przekaz do dzieci: oszukuj, a my powitamy cię z otwartymi ramionami - tymi ostrymi słowami sytuację Szarapowej skomentowała Eugenie Bouchard.