​Challenger Poznań Open. Majchrzak odpadł w drugiej rundzie

Kamil Majchrzak przegrał w drugiej rundzie z rozstawionym z numerem szóstym argentyńskim tenisistą Guido Andreozzim 4:6, 7:5, 0:6 w drugiej rundzie challengera Poznań Open (pula nagród 64 tys. euro).

Zdjęcie Kamil Majchrzak /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Majchrzak był jedynym z polskich zawodników, który wystąpił w środę w turnieju singla. Po zwycięstwie w pierwszej rundzie piotrkowianin liczył, że w Poznaniu dotrze co najmniej do półfinału. Tak się jednak nie stało, choć z wyżej notowanym Argentyńczykiem toczył przez dwa sety równorzędną walkę. Andreozzi trzecią partię wygrał bez straty gema.

Majchrzak krótko po spotkaniu nie potrafił powiedzieć, co wydarzyło się w ostatniej odsłonie spotkania.

- W drugim secie była fantastyczna końcówka z mojej strony, ale w trzecim znowu wróciła zła gra z pierwszego seta. Nie wiem, co się stało, powinienem wygrać ten pojedynek - przyznał mocno rozczarowany po spotkaniu. Za awans do drugiej rundy zainkasował 1100 euro oraz osiem punktów do rankingu ATP.

W czwartek w spotkaniach drugiej rundy zaprezentuje się dwóch pozostałych polskich tenisistów. O godz. 11 Michał Dembek zmierzy się z Czechem Lukasem Rosolem, a rozstawiony z nr 4 Jerzy Janowicz o 16 zagra z Portugalczykiem Goncalo Oliveirą.

Wstęp na korty do piątku jest wolny. Płatne wejściówki obowiązywać będą na dwa ostatnie dni.

Wyniki meczów 2. rundy:

Guido Andreozzi (Argentyna, 6) - Kamil Majchrzak (Polska) 4:6, 7:5, 6:0

Zdenek Kolar (Czechy) - Casper Ruud (Norwegia, 1) 7:6 (7-5), 6:4 Adam Pavlasek (Czechy, 3) - Pedja Krstin (Serbia) 6:1, 6:0 Ruben Ramirez Hidalgo (Hiszpania, 7) - Mariano Kestelboim (Argentyna) 6:3, 6:2