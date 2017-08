Challenger ATP w Como. Janowicz odpadł w 1/8 finału singla

Rozstawiony z "dwójką" Jerzy Janowicz odpadł w drugiej rundzie challengera ATP na kortach ziemnych we włoskim Como (pula nagród 43 tys. euro). Polski tenisista przegrał w drugiej rundzie z Włochem Matteo Donatim 6:7 (5-7), 6:7 (1-7).

Zdjęcie Jerzy Janowicz /AFP

Walczący o powrót do czołowej "100" światowego rankingu Janowicz jest obecnie 110. w tym zestawieniu. Donati, który dostał od organizatorów "dziką kartę", jest sklasyfikowany na 278. pozycji.

Reklama

Łodzianin na otwarcie pokonał Kamila Majchrzaka 6:3, 6:4.

Janowicz zgłosił się także do debla, w którym partneruje mu Grzegorz Panfil. W czwartek biało-czerwoni awansowali do półfinału, pokonując rozstawiony z "czwórką" szwedzko-słowacki duet Johan Brunstroem-Igor Zelenay.

Janowicz o tej porze w ostatnich latach startował zawsze w US Open. Ku zaskoczeniu kibiców zrezygnował z udziału w kwalifikacjach tej imprezy i czekał na to, czy wystarczająco wielu zawodników wycofa się z turnieju i na tej podstawie dołączy do obsady. Los się jednak do niego nie uśmiechnął i Polaka po raz pierwszy od 2011 roku nie ma w zasadniczej części zmagań na Flushing Meadows.