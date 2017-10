Caroline Wozniacki - Venus Williams 6:4, 6:4 w finale turnieju WTA Finals

Duńska tenisistka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki wygrała z Amerykanką Venus Williams 6:4, 6:4 w finale turnieju WTA Finals w Singapurze i odniosła największy sukces w karierze. Zawody kończące sezon to nieoficjalne mistrzostwa świata w tenisie.

Zdjęcie Caroline Wozniacki /PAP/EPA

Dunka wygrała pierwszego gema serwisowego nie tracąc nawet punktu, ale rywalka błyskawicznie odpowiedziała. Do pierwszego przełamania doszło w czwartym gemie, choć początkowo wcale się na to nie zanosiło. Williams prowadziła już 40-15, a mimo tego straciła atut swojego podania. Wyraźnie zmobilizowało to doświadczoną amerykańską tenisistkę, bo już po chwili odebrała przeciwniczce przewagę przełamania.

Fantastyczny przebieg miała ostatnia wymiana ósmego gema. Niezwykle zaciętą walkę zakończył kapitalny forhend Wozniacki, na który rywalka nie była w stanie już odpowiedzieć.

Obie tenisistki prezentowały znakomitą formę. Walcząca o 50. tytuł w karierze Williams obroniła się w dziewiątym gemie. Przełamała serwis Dunki dzięki kilku spektakularnym zagraniom. Stanęła przed szansą na wyrównanie, ale nie utrzymała dyspozycji z poprzedniego gema. Popełniała błąd za błędem (w sumie w pierwszym secie 12, podczas gdy rywalka tylko 3) i takiej szansy Wozniacki nie mogła zmarnować. Wygrała pierwszą partię 6:4 po 40 minutach gry.

Kryzys Williams przedłużył się na początek drugiego seta. W drugim gemie została przełamana, a gdy w kolejnym miała break-pointa, zabrakło jej nieco zimnej krwi. Wozniacki odrobiła stratę, a po chwili zwycięsko zakończyła trzeciego gema.

Amerykanka nie przypominała zawodniczki, jaką była w pierwszym secie. Z kolei Wozniacki grała bardzo pewnie i wielkimi krokami zmierzała po mistrzostwo świata. Williams wygrała pierwszego gema w drugiej partii dopiero, gdy przegrywała 0:5.



Doświadczona tenisistka zrzuciła z siebie presję i zaczęła posyłać bardzo mocne piłki w kierunku rywalki. Dunka straciła kontrolę nad sytuacją i już po chwili ze stanu 5:0 zrobiło się 5:3. Widać było, jak bardzo się koncentruje, ale przeciwniczka grała fenomenalnie, a do tego sprzyjało jej szczęście. W efekcie wygrała czwartego gema z rzędu, po raz kolejny przełamując Dunkę!



Finał:

Caroline Wozniacki (Dania, 6) - Venus Williams (USA, 5) 6:4, 6:4