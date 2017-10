Caroline Garcia rywalką Simone Halep w finale turnieju WTA w Pekinie

​Rumunka Simona Halep i Francuzka Caroline Garcia zagrają w finale tenisowego turnieju WTA w Pekinie.

Zdjęcie Caroline Garcia /AFP

W meczach półfinałowych Halep pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6:2, 6:4, a Garcia wygrała z Czeszką Petrą Kvitovą 6:3, 7:5.

Garcia ostatnio jest w dobrej formie, co potwierdziła ubiegłotygodniowym triumfem w Wuhan. Zajmująca 15. miejsce w rankingu WTA zawodniczka, która 16 października skończy 24 lata, dzięki dobrej postawie z ostatnich dni w poniedziałek awansuje co najmniej na 10. miejsce. Jeszcze nigdy nie była w tym zestawieniu tak wysoko.



Francuzka dotychczas wygrała trzy turnieje WTA, a dwukrotnie zatrzymała się na finale. W niedzielę o kolejny sukces powalczy z rozstawioną z "dwójką" Halep, która w sobotę wyeliminowała Łotyszkę Jelenę Ostapenko (9.) 6:2, 6:4. Rumunka już ma powody do radości, bowiem dzięki awansowi do decydującego spotkania zapewniła sobie to, iż w poniedziałek zadebiutuje w roli liderki listy WTA, zastępując na czele zestawienia Hiszpankę Garbine Muguruzę.



26-letnia zawodniczka z Konstancy długo czekała na to, by po raz pierwszy w karierze zasiąść na fotelu liderki. W tym roku była tego bardzo bliska wcześniej trzykrotnie. W finale French Open przegrała jednak sensacyjnie z Ostapenko, w ćwierćfinale Wimbledonu z Brytyjką Johanną Kontą, a w Cincinnati z Muguruzą.



- To bardzo emocjonujący moment. Chyba po raz pierwszy w życiu popłakałam się na korcie. To niesamowite, że byłam w stanie tego dokonać. Spełniło się moje marzenie. W końcówce meczu starałam się nie myśleć zbyt wiele o tym, jak blisko celu jestem, ponieważ to nakłada na ciebie dodatkową presję. Nigdy nie zapomnę tego dnia i tej imprezy. Czekam jednak na jutro, bo turniej się jednak jeszcze nie skończył. Jutro rano przed treningiem, jak co dzień tutaj, porozmawiam ze swoim sztabem o taktyce na mecz. Wiele zawodniczek było liderkami rankingu, a ja jestem teraz jedną z nich. Cieszę się z tego, ale jestem teraz w środku kariery i mam jeszcze wiele lat gry przed sobą. Chcę pozostać taka, jaka jestem - skupiona i wykonująca swoją robotę - podkreśliła Halep.



W dorobku 26-letnia Rumunka ma 15 wygranych imprez, w tym tegoroczną w Madrycie. Poza tym do finału dotarła 11 razy (nie licząc tego obecnego z Pekinu), a trzy w tym sezonie.



Występująca z "11" w Pekinie Agnieszka Radwańska odpadła w środę, po porażce w 1/8 finału z Rosjanką Darią Kasatkiną 6:4, 5:7, 2:6. Magda Linette skreczowała w meczu otwarcia.



Wyniki półfinałów:



Caroline Garcia (Francja) - Petra Kvitova (Czechy, 12) 6:3, 7:5



Simona Halep (Romania, 2) - Jelena Ostapenko (Łotwa, 9) 6:2, 6:4