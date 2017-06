Azarenka wróciła na kort, ale nie dokończyła meczu

Białoruska tenisistka Wiktoria Azarenka, która w grudniu urodziła syna, w swoim pierwszym występie po ponadrocznej przerwie przegrywa z 74. w światowym rankingu Japonką Risą Ozaki 6:3, 4:6, 4:5 w 1. rundzie turnieju WTA na Majorce. Mecz będzie dokończony w środę.

Zdjęcie Wiktoria Azarenka /AFP

Azarenka rozpoczęła dynamicznie i prowadziła w pierwszym secie 4:0, a ostatecznie wygrała go 6:3. Jednak w drugiej odsłonie lepsza była już rywalka, której brakuje jednego gema do awansu do 1/8 finału. W dodatku to Japonka będzie serwować, ale we wtorkowy wieczór było już na to za ciemno.

Dotychczas pojedynek trwał dwie godziny i 18 minut. W końcówce Azarenka narzekała już na niewystarczającą ilość światła, ale sędzia przychylił się do jej próśb dopiero po kilku minutach.

Była liderka światowego rankingu, która na Majorce startuje dzięki tzw. dzikiej karcie, przygotowuje się do startu w wielkoszlemowym Wimbledonie (3-16 lipca).

27-letnia Białorusinka to m.in. triumfatorka wielkoszlemowego Australian Open w 2012 i 2013 roku, a także złota medalistka w mikście oraz brązowa w singlu igrzysk olimpijskich w Londynie 2012. W karierze wygrała dotychczas 20 turniejów WTA w singlu i sześć w deblu.