Azarenka atakowana za jęki na korcie i pomoc trenera

Wiktoria Azarenka po meczu trzeciej rundy Wimbledonu musiała tłumaczyć się z podejrzeń o przyjmowanie podczas spotkania wskazówek trenera, co jest zabronione. Wrócił również omawiany od dawna temat wydawanych przez białoruską tenisistkę jęków podczas gry.

Zdjęcie Wiktoria Azarenka po pokonaniu Heather Watson /PAP/EPA

Azarenka awansowała do 1/8 finału londyńskiej imprezy wielkoszlemowej, pokonując reprezentantkę gospodarzy Heather Watson 3:6, 6:1, 6:4. Komentująca ten pojedynek dla jednej z telewizji była belgijska tenisistka Kim Clijsters zasugerowała, że Białorusinka dostawała wskazówki od siedzącego w jej boksie trenera, na co nie pozwalają przepisy.

Reklama

- Nie mam pojęcia o co chodzi ludziom. Jestem jedną z tych zawodniczek, które rzadko kiedy w ogóle zerkają w stronę boksu. Jeśli dostawałam jakieś rady, to chyba to przegapiłam. Wydaje mi się, że takie komentarze na mój temat są nie w porządku, bo widzimy wielu tenisistów - nie będę wymieniać z nazwiska - którzy rozmawiają z osobami ze swoich boksów. Jeśli mój trener coś robił, to przegapiłam to, a to by była moja strata - zakończyła z uśmiechem prawie 28-letnia zawodniczka.

Przypomniała, że podczas turniejów WTA tenisistki mogą poprosić o konsultację ze swoim szkoleniowcem na korcie. Podczas wielkoszlemowych zmagań nie ma takiej możliwości.

- W zawodach WTA i tak prawie nie korzystam z tego. Mówienie teraz, że mój trener nielegalnie udzielał mi wskazówek brzmi jakby dopuścił się jakiegoś przestępstwa - argumentowała.

Azarenka wznowiła w czerwcu starty w turniejach po przerwie macierzyńskiej. Wraz z jej powrotem odżyła dyskusja o wydawanych przez nią jękach podczas gry. Białorusinka już nieraz w przeszłości odnosiła się do tej kwestii i zirytowało ją, że musi to robić po raz kolejny.

- Och, dajcie spokój. To za stary temat. Ludzie omawiają to na Twitterze? Dyskutowano o tym od czasów Moniki Seles. Kto by się tym przejmował? - zapytała retorycznie.

O charakterystyczne odgłosy rywalki dziennikarze spytali też Watson. Brytyjka podkreśliła, że jej one nie przeszkadzały. - Zawsze tak jęczała, nie ma różnicy. Dla mnie to coś normalnego - zapewniła.

Musiała w piątek uznać wyższość Azarenki w singlu, ale nieco poprawiła sobie humor pokonując tę samą rywalkę kilka godzin później w mikście.

- Z pewnością nie chciałam przegrać z nią dwukrotnie jednego dnia. Jestem bardzo zadowolona, że zanotowałam przynajmniej jedno zwycięstwo, choć oczywiście wolałabym wygrać w singlu - przyznała.

W walce o ćwierćfinał rywalką Białorusinki będzie wiceliderka światowego rankingu Rumunka Simona Halep.