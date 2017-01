​Australian Open - zwycięstwo Spears i Cabala w mikście

Abigail Spears z USA i Kolumbijczyk Juan Sebastian Cabal wygrali rywalizację w grze mieszanej w wielkoszlemowym turnieju tenisowym Australian Open. W finale pokonali rozstawionych z "dwójką" Sanię Mirzę z Indii i Chorwata Ivana Dodiga 6:2, 6:4.

Zarówno w przypadku 35-letniej Spears, jak i młodszego o pięć lat Cabala to pierwszy wielkoszlemowy sukces w karierze. Doświadczona Amerykanka po tym sezonie zamierza zakończyć karierę. Wcześniej dwukrotnie dotarła do finału miksta w US Open (2013-2014), ale za każdym razem ona i Meksykanin Santiago Gonzalez musieli uznać wyższość rywali.

Wynik finału gry mieszanej:

Abigail Spears, Juan Sebastian Cabal (USA, Kolumbia) - Sania Mirza, Ivan Dodig (Indie, Chorwacja, 2) 6:2 6:4