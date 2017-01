Australian Open. Swietłana Kuzniecowa wyeliminowana

Kolejna niespodzianka w wielkoszlemowym Australian Open. W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu z Melbourne pożegnała się rozstawiona z "8" Rosjanka Swietłana Kuzniecowa. 31-latka przegrała z Anastazją Pawliuczenkową 3:6, 3:6.

Zdjęcie Kuzniecowa, która słynie z dobrego przygotowania fizycznego była wyraźnie zmęczona w pojedynku z Pawliuczenkową /PAP/EPA

Doświadczona tenisistka po drodze do IV rundy wyeliminowała m.in. Jelenę Janković i to właśnie potyczka z Serbką, zakończona wynikiem 10:8 w trzecim secie sprawiła, że 31-latka nie miała sił na pojedynek ze swoją rodaczką.



Reklama

Anastazja Pawliuczenkowa dwukrotnie przełamała Swietłanę Kuzniecową już w pierwszej partii, a w drugiej sztuka ta udała jej się trzy razy.

Dla rozstawionej z "24" Pawliuczenkowej awans do ćwierćfinału Australian Open to najlepszy wynik w historii występów w Melbourne. Wcześniej jej rekordem była trzecia runda z 2011 i 2014 roku.



Rywalką Rosjanki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Venus Williams. 7-krotna mistrzyni Wielkiego Szlema pokonała Monę Barthel z Niemiec 6:2, 7:5 po godzinie i 38 minutach.

Najstrasza zawodniczka w drabince singlistek świetnie sobie radzi w Melbourne - w drodze do ćwierćfinału nie straciła nawet seta. Poprzednio w Wielkim Szlemie udało jej się to siedem lat temu w US Open.



Mimo dość pewnego zwycięstwa nad Niemką, starsza z sióstr Williams pochwaliła rywalkę. - Grała dobrze, wiele piłek wracało na moją stronę. Musiałam naprawdę zagrać najlepiej jak potrafię - powiedziała po zejściu z kortu.

Australian Open - wyniki turnieju kobiet:

Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja, 24) - Swietłana Kuzniecowa (Rosja, 8) 6:3 6:3

Venus Williams (USA, 13) - Mona Barthel (Niemcy) 6:3, 7:5