Australian Open: Roger Federer w półfinale, rywalem Wawrinka

Roger Federer, turniejowa "17", pokonał Niemca Mischę Zvereva 6:1, 7:5, 6:2 w ćwierćfinale wielkoszlemowego Australian Open, który odbywa się w Melbourne. Mecz trwał godzinę i 32 minuty. Półfinałowym rywalem Szwajcara będzie jego rodak Stan Wawrinka.

Tenis Australian Open: Stan Wawrinka trzeci raz w półfinale w Melbourne

W pierwszym secie wszystko układało się po myśli mistrza z Bazylei, który jest czterokrotnym zwycięzcą tego turnieju.

Zverev, który tak dobrze grał w systemie serwis i wolej w meczu przeciwko numerowi jeden na świecie, czyli Andy'emu Murrayowi, we wtorek nie potrafił sobie poradzić z przeciwnikiem. Niemiec stosował podobną taktykę jak ze Szkotem, ale skutki były diametralnie inne. Federer z łatwością mijał atakującego do siatki rywala albo popisywał się skutecznym lobem.

Zverer pierwszy sukces zaliczył dopiero w szóstym gemie, którego zapisał na swoją korzyść. W kolejnym walka była już bardziej wyrówna, na przewagi wygrał go jednak Szwajcar i to on zwyciężył w pierwszej partii.

Sytuacja zmieniła się na początku drugiego seta. Niemiec był już skuteczniejszy, po wygraniu swojego serwisu do zera, przełamał podanie rywala, również bez straty punktu, obejmując prowadzenie 3:1.

Federer natychmiast jednak odrobił stratę, a potem obaj tenisiści utrzymywali serwisy.

Przede wszystkim Zverev lepiej radził sobie z returnem, co pozwalało mu nawiązywać walkę nie tylko przy swoim podaniu.

Kryzys u Niemca wystąpił w 11. gemie, kiedy nie utrzymał własnego serwisu, przegrywając go do zera.

Szwajcar nie zmarnował okazji. Wygrał własne podanie i całą drugą partię 7:5.

W piątym gemie trzeciego seta mieliśmy jedną z najefektowniejszych wymian. Przy przewadze Zvereva i jego podaniu, Federer dwa razy lobował przeciwnika, który cały czas starał się być blisko siatki, zdobywając punkt po tym, jak piłka po takim zagraniu trafiła w linię końcową. Kolejne dwa punkty wygrał też czterokrotny mistrz Australian Open, obejmując prowadzenie 3:2.

Siódmy gem był bardzo długi, trwał ponad dziewięć minut. Obaj zawodnicy mieli szansę, aby przechylić szalę na swoją korzyść, ostatecznie udało się to Szwajcarowi, który dzięki temu wypracował sobie komfortową przewagę (5:2).

Tenisista z Bazylei nie zmarnował okazji i zakończył mecz przy własnym podaniu.

W meczu trwającym godzinę i 32 minuty Federer zanotował aż 65 kończących uderzeń, z czego 31 minięć, a tylko 13 niewymuszonych błędów. Z kolei Zverer też miał dodatni bilans, ale tylko 30 do 13.



Półfinałowym rywalem Federera będzie jego rodak Stan Wawrinka. Triumfator z Melbourne z 2014, rozstawiony z numerem czwartym, pokonał wcześniej we wtorek Francuza Jo-Wilfrieda Tsongę (12.) 7:6 (7-2), 6:4, 6:3.

Ćwierćfinały gry pojedynczej mężczyzn:

Roger Federer (Szwajcaria, 17.) - Mischa Zverer (Niemcy) 6:1, 7:5, 6:2



Stan Wawrinka (Szwajcaria, 4.) - Jo-Wilfried Tsonga (Francja, 12.) 7:6 (7-2), 6:4, 6:3