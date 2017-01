Australian Open. Monica Puig odpadła w drugiej rundzie

Na drugiej rundzie zakończyła się przygoda Moniki Puig z Australian Open. Złota medalistka olimpijska z Rio przegrała 4:6, 4:6 z Moną Barthel z Niemiec.

Zdjęcie Monica Puig /AFP

Barthel zajmuje obecnie 181. miejsce w rankingu WTA, ale jeszcze na koniec 2015 roku była 44. Znaczne pogorszenie sytuacji na światowej liście wynika z dużych kłopotów zdrowotnych, z którymi zmagała się w poprzednim sezonie 26-letnia Niemka.

Rozstawiona z numerem 29. Portorykanka Puig była sprawczynią sensacji, gdy wywalczyła w sierpniu złoty medal igrzysk. Później w najważniejszych turniejach tenisowych 46. rakiecie świata nie szło dobrze - w wielkoszlemowym US Open przegrała mecz otwarcia, a teraz w Melbourne dotarła rundę dalej.

Najlepszym wynikiem 23-letniej Portorykanki w imprezach tej rangi jest 1/8 finału Wimbledonu w 2013 roku.

Kolejną rywalką Barthel będzie ulubienica gospodarzy, 20-letnia Ashleigh Barty. 223. tenisistka na liście WTA znalazła się w głównej drabince dzięki przyznanej przez organizatorów "dzikiej karcie".

Do trzeciej rundy awansowała także występująca z "siódemką" Hiszpanka Garbine Muguruza. Triumfatorce Rolanda Garrosa z poprzedniego sezonu w meczu pierwszej rundy we znaki dawała się kontuzja prawego uda, ale w środę przystąpiła do gry i wyeliminowała w dwóch setach Amerykankę Samanthę Crawford 7:5, 6:4. W trzeciej fazie zmagań zmierzy się z rozstawioną z nr 32 Łotyszką Anastasiją Sevastovą.