Australian Open: Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie

Szybko skończyła się przygoda Magdy Linette z tegoroczną edycją wielkoszlemowego Australian Open. W pierwszej rundzie Polka przegrała z reprezentantką Luksemburga Mandy Minellą 5:7, 4:6.

Zdjęcie Magda Linette /PAP/EPA

Po losowaniu drabinki Australian Open Magda Linette mogła mówić o szczęściu w losowaniu. 24-letnia Polka nie trafiła w pierwszej rundzie na czołową zawodniczkę świata, ale na rywalkę o zbliżonych umiejętnościach, choć bardziej doświadczoną. Linette w światowym rankingu zajmuje obecnie 96. miejsce, a starsza o siedem lat Minella jest 105. Wydawało się, że poznanianka ma duże szanse, żeby myśleć o awansie do drugiej rundy.



Pierwszy set pojedynku był bardzo zacięty i wyrównany. Po 49 minutach walki to jednak Minella mogła cieszyć się z wygranej 7:5.



Drugą partię Linette rozpoczęła źle. Już na otwarcie została "przełamana". Reprezentantka Luksemburga w następnym gemie pewnie utrzymała swoje podanie i było już 2:0 dla niej. Polka "goniła" wynik. Niektóre jej akcje mogły się podobać, ale w dalszym ciągu o jednego break pointa była lepsza rywalka. Linette doprowadziła do stanu 4:5, ale w dziesiątym gemie to Minella miała serwis do dyspozycji. Poznanianka przystąpiła do tego gema bez wiary w sukces. Popełniała proste błędy i nie zdołała zdobyć ani jednego punktu. Drugiego seta Linette przegrała 4:6, odpadając z dalszej rywalizacji.

Reklama

Linette zadebiutowała w turnieju głównym Australian Open w ubiegłym roku. Wtedy też pożegnała się z turniejem w pierwszej rundzie.

W grze pojedynczej kobiet na placu boju pozostała już tylko jedna Polka - Agnieszka Radwańska. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego swój mecz pierwszej rundy rozpocznie we wtorek około godz. 11.00. Jej rywalką będzie Bułgarka Cwetana Pironkowa.



W poniedziałek z rywalizacji singlistów odpadł Jerzy Janowicz, który stoczył pięciosetowy bój z rozstawionym z numerem siódmym Chorwatem Marinem Ciliciem.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Agnieszka Radwańska - Cwetana Pironkowa!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy turnieju kobiet w wielkoszlemowym tenisowym Australian Open:

Mandy Minella (Luksemburg) - Magda Linette (Polska) 7:5, 6:4



Heather Watson (W. Brytania) - Samantha Stosur (Australia, 18) 6:3, 3:6, 6:0



Dominika Cibulkova (Słowacja, 6) - Denisa Allertova (Czechy) 7:5, 6:2



Julia Putincewa (Kazachstan, 31) - Lara Arruabarrena (Hiszpania) 7:6 (9-7), 7:6 (12-10)



Alize Cornet (Francja, 28) - Myrtille Georges (Francja) 6:3, 4:6, 6:1



Sara Errani (Włochy) - Risa Ozaki (Japonia) 7:5, 6:1

Jelena Ostapenko (Łotwa) - Lin Zhu (Chiny) 6:4, 6:0



Maria Sakkari (Grecja) - Anett Kontaveit (Estonia) 6:0, 6:4



Jelena Wiesnina (Rosja, 14) - Ana Bogdan (Rumunia) 7:5, 6:2



Donna Vekić (Chorwacja) - Lizette Cabrera (Australia) 7:5, 6:2



Serena Williams (USA, 2) - Belinda Bencic (Szwajcaria) 6:4, 6:3



Naomi Osaka (Japonia) - Luksika Kumkhum (Tajlandia) 6:7 (2-7), 6:4, 7:5



Oceane Dodin (Francja) - Cagla Buyukakcay (Turcja) 7:5, 6:7 (1-7), 6:2



Anna Blinkowa (Rosja) - Monica Niculescu (Rumunia) 6:2, 4:6, 6:4



Lucie Safarova (Czechy) - Yanina Wickmayer (Belgia) 3:6, 7:6 (9-7), 6:1



Nicole Gibbs (USA) - Timea Babos (Węgry, 25) 7:6 (7-3), 6:4



Irina Falconi (USA) - Xinyun Han (Chiny) 6:1, 7:5



Johanna Konta (W.Brytania, 9) - Kirsten Flipkens (Belgia) 7:5, 6:2



Caroline Garcia (Francja, 21) - Kateryna Bondarenko (Ukraina) 7:6 (7-4), 6:4



Jekaterina Makarowa (Rosja, 30) - Jekaterina Aleksandrowa (Rosja) 6:0, 4:6, 6:1



Karolina Pliszkova (Czechy, 5) - Sara Sorribes Tormo (Hiszpania) 6:2, 6:0



Su-Wei Hsieh (Tajwan) - Karin Knapp (Włochy) 6:3, 2:0 i krecz Knapp