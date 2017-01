Australian Open: Jerzy Janowicz przegrał z Marinem Ciliciem w 1. rundzie

Jerzy Janowicz stoczył zażarty bój z rozstawionym z numerem siódmym Chorwatem Marinem Ciliciem w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Polak przegrał 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 3:6.

Jerzy Janowicz

Janowicz jest sklasyfikowany w światowym rankingu dopiero na 273. miejscu, a Cilić jest siódmy. Faworytem spotkania oczywiście był Chorwat, który chyba nie spodziewał się, że łodzianin postawi taki opór.



Pierwsze dwa sety padły łupem Janowicza. W obu Polakom zanotował po jednym przełamaniu i to w zupełności wystarczyło. Jeden z faworytów turnieju znalazł się pod ścianą. Od trzeciej partii zdecydowanie lepiej funkcjonował serwis Chorwata. 28-letni tenisista pewnie zdobywał geny przy własnym podaniu. Janowicz natomiast miał z tym duże kłopoty. Trzeciego seta wygrał Cilić 6:2. W czwartym wynik był identyczny. Zmęczony Janowicz za koniec popełnił podwójny błąd serwisowy. Po 2,5 godzinach walki był więc remis w setach po 2.



Decydującą odsłonę lepiej rozpoczął Cilić, który wygrał gema przy własnym serwisie. W drugim Janowicz Janowicza wyprowadził z równowagi niesporny kibic. Polak dał się "przełamać", a chwilę później było już 0:3 dla rywala. Wtedy Janowicz wdał się w kłótnię z arbitrem spotkania. Nasz zawodnik domagał się wyproszenia kibica z trybun twierdząc, że w dalszym ciągu przeszkadza mu w grze. Sędzia tłumaczył Janowiczowi, że tak uczyni, jeśli fan jeszcze raz się tego dopuści.



Janowicz skupił się na grze i przyniosło to efekty w postaci trzech wygranych gemów. W dalszym ciągu jednak to, Cilić miał przewagę "przełamania" i pewnie zmierzał do końcowego zwycięstwa. Chorwat dopiął celu wykorzystując drugą piłkę meczową.

Był to trzeci pojedynek tych tenisistów. Bilans jest korzystny dla Cilicia, który wygrał dwukrotnie.

W drugiej rundzie Cilić zagra z lepszym z pary Facundo Bagnis (Argentyna) - Daniel Evans (Wielka Brytania).

We wtorek rywalizację rozpoczną dwie polskie singlistki - Magda Linette i rozstawiona z "trójką" Agnieszka Radwańska.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1. rundy turnieju mężczyzn w wielkoszlemowym tenisowym Australian Open:

Jerzy Janowicz (Polska) - Marin Cilić (Chorwacja, 7) 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 3:6



Andriej Rublew (Rosja) - Yen-Hsun Lu (Tajwan) 4:6, 6:3, 7:6 (7-0), 6:3



John Isner (USA, 19) - Konstantin Krawczuk (Rosja) 6:3, 6:4, 6-7 (5-7), 6:1



Sam Querrey (USA, 31) - Quentin Halys (Francja) 6:7 (10-12), 7:6 (7-4), 6:3, 6:4



Mischa Zverev (Niemcy) - Guillermo Garcia-Lopez (Hiszpania) 6:3, 7:6 (7-5), 6:4



Alex De Minaur (Australia) - Gerald Melzer (Austria) 5:7, 6:3, 2:6, 7:6 (7-2), 6:1



Bernard Tomic (Australia, 27) - Thomaz Bellucci (Brazylia) 6:2, 6:1, 6:4



Kei Nishikori (Japonia, 5) - Andriej Kuzniecow (Rosja) 5:7, 6:1, 6:4, 6:7 (6-8), 6:2



Victor Estrella (Dominikana) - Aljaz Bedene (W. Brytania) 7:6 (9-7), 7:5, 0:6, 6:3



Viktor Troicki (Serbia, 29) - Damir Dzumhur (Bośnia i Hercegowina) 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 6:3



Tomas Berdych (Czechy, 10) - Luca Vanni (Włochy) 6:1 i krecz Vanniego



Ryan Harrison (USA) - Nicolas Mahut (Francja) 6:3, 6:4, 6:2



Jeremy Chardy (Francja) - Nicolas Almagro (Hiszpania) 4:0 i krecz Almagro