Australian Open. Grigor Dimitrow zakończył przygodę Denisa Istomina

Na 1/8 finału zakończyła się przygoda tenisisty Denisa Istomina z wielkoszlemowym Australian Open. Reprezentant Uzbekistanu, który w 2. rundzie pokonał broniącego tytułu Serba Novaka Djokovicia, uległ Bułgarowi Grigorowi Dimitrowowi (15.) 6:2, 6:7 (2-7), 2:6, 1:6.

Istomin co prawda wygrał pewnie pierwszego seta poniedziałkowego spotkania, ale potem - głównie za sprawą kłopotów zdrowotnych - nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z Bułgarem. Już po pierwszej partii we znaki dała mu się kontuzja lewego uda. W dalszej części spotkania jeszcze kilkakrotnie korzystał z pomocy fizjoterapeuty. Gdy schodził pokonany z kortu, żegnały go brawa publiczności i przeciwnika.

W drugiej rundzie Istomin po czterech godzinach i 48 minutach gry sensacyjnie pokonał rozstawionego z "dwójką" Djokovicia, sześciokrotnego triumfatora Australian Open 7:6 (10-8), 5:7, 2:6, 7:6 (7-5), 6:4. Eksperci podkreślali, że ten mecz kosztował 30-letniego gracza sporo wysiłku, a on nie słynie z dużej wytrzymałości. Okazało się jednak, że niespodziewany sukces go uskrzydlił i dwa dni później wyeliminował kolejnego wyżej notowanego rywala - rozstawionego z "30" Hiszpana Pablo Carreno Bustę 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 6:2. Tym razem spędził na korcie trzy godziny i 28 minut. Organizm zbuntował się jednak w 1/8 finału.

Istomin zyskał w Melbourne powszechną sympatię. Znalazł się w głównej drabince dzięki "dzikiej karcie" otrzymanej za zwycięstwo w azjatyckim turnieju kwalifikacyjnym. Trenowany przez matkę tenisista żartował, że zaletą takiego rozwiązania jest to, iż nie musi płacić za zatrudnianie szkoleniowca.

W tym roku w Melbourne powtórzył swoje najlepsze osiągnięcie w Wielkim Szlemie. Wcześniej dwa razy udało mu się dotrzeć do 1/8 finału - w Wimbledonie 2012 i US Open 2013. W Australii dotychczas mógł się pochwalić występem w trzeciej rundzie (2010 i 2014).

Dimitrow po raz trzeci zagra w wielkoszlemowym ćwierćfinale. W 2014 roku udało mu się dobrnąć do tego etapu właśnie w Melbourne, a kilka miesięcy później znalazł się też w najlepszej czwórce Wimbledonu. W pojedynku o drugi w karierze półfinał w imprezie tej rangi jego przeciwnikiem będzie David Goffin. Rozstawiony z "11" Belg wyeliminował w poniedziałek Austriaka Dominica Thiema (8.) 5:7, 7:6 (7-4), 6:2, 6:2.

"Nie zdradzę sekretu, jeśli powiem, że czeka mnie bardzo ciężki mecz" - zaznaczył Bułgar.





Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału turnieju mężczyzn w wielkoszlemowym tenisowym Australian Open:

Grigor Dimitrow (Bułgaria, 15) - Denis Istomin (Uzbekistan) 2:6, 7:6 (7-2), 6:2, 6:1



David Goffin (Belgia, 11) - Dominic Thiem (Austria, 8) 5:7, 7:6 (7-4), 6:2, 6:2