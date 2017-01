Australian Open. Finał sióstr Williams powtórką z 2003 roku

W finale tegorocznego Australian Open zmierzą się amerykańskie siostry Serena i Venus Williams. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2003 roku. Mecz sióstr Williams rozpocznie się w tę sobotę o godzinie 9.30.

Zdjęcie Venus (z lewej) i Serena Williams /AFP

W pojedynku sprzed 14 lat ze zwycięstwa cieszyła się Serena. Ona też jest faworytką sobotniego spotkania.

35-letnia zawodniczka ze starszą o rok siostrą zmierzyła się dotychczas 27 razy, z czego 16-krotnie była górą. Pierwsza ich konfrontacja miała miejsce w drugiej rundzie... Australian Open w 1998 roku. Wówczas lepsza była Venus. Pięć lat później - w finale tej imprezy - doszło do rewanżu.

O tytuł wielkoszlemowy zagrają ze sobą po raz dziewiąty. Dotychczas sześć razy trofeum po tych meczach wznosiła młodsza z nich. Ona też wygrała ich ostatnie spotkanie o taką stawkę - finał Wimbledonu w 2009 roku oraz ich ostatni wielkoszlemowy mecz - ćwierćfinał US Open 2015.

Amerykanki zgodnie podkreśliły, że bardzo się cieszą na myśl o kolejnym rodzinnym pojedynku.

- To, że obie jesteśmy w finale to podwójna wygrana. Wiem, ile Venus musiała przejść w ostatnich latach. Nieważne, która z nas wygra w sobotę - zapewniła Serena.

Ich sobotni pojedynek będzie wielkoszlemowym finałem z udziałem najstarszych singlistek w historii.

Wiceliderka światowego rankingu w drodze do tego etapu nie straciła seta. Walczy o rekordowy, w liczonej od 1968 roku Open Erze, 23. wielkoszlemowy tytuł w grze pojedynczej. Dzięki ubiegłorocznemu triumfowi w Wimbledonie zrównała się pod tym względem ze słynną Niemką Steffi Graf. W Melbourne dotychczas świętowała sukces sześciokrotnie (2003, 2005, 2007, 2009-10, 2015). W finale poprzedniej edycji przegrała z Angelique Kerber. To właśnie na rzecz Niemki polskiego pochodzenia straciła jesienią tytuł pierwszej rakiety świata. Jeśli wygra w sobotę, to powróci na fotel liderki.

Venus, która w tym roku skończy 37 lat, została najstarszą półfinalistką turnieju w Melbourne w Open Erze. W Wielkim Szlemie ostatnio starsza była w 1994 roku Martina Navratilova. Słynna Amerykanka czeskiego pochodzenia dokonała tego podczas Wimbledonu, gdy miała 37 lat i 258 dni.

Starsza z sióstr Williams to siedmiokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych. W Melbourne jeszcze nigdy nie wywalczyła tytułu. Jej najlepszym wynikiem w tym turnieju jest finał z 2003 roku.