Australian Open: Angelique Kerber awansowała do drugiej rundy

Liderka rankingu tenisistek Angelique Kerber z kłopotami awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open, w którym broni tytułu. Niemka polskiego pochodzenia wygrała z Ukrainką Łesią Curenko 6:2, 5:7, 2:6.

Zdjęcie Angelique Kerber /PAP/EPA

W drugim secie Kerber prowadziła już 5:3 i wydawało się, że pewnie wygra z 51. w światowym rankingu Curenko. W poczynania pierwszej rakiety świata wkradło się jednak wiele niedokładności. W 10. gemie nie skończyła piłki meczowej. Później nie wykorzystała dwóch okazji na przełamanie, przy stanie 5:6 obroniła cztery "break pointy", ale przy kolejnym spasowała.

Na początku decydującego seta nadal nie błyszczała. Kluczowy okazał się piąty gem, w którym Ukrainka straciła podanie. Od tego momentu to ona popełniała niemal cały czas błędy, a wyżej notowana z zawodniczek przejęła inicjatywę.

"Pierwsze rundy zawsze są trudne. Pamiętam jak rok temu w pierwszej rundzie broniłam tu piłki meczowej" - zaznaczyła Kerber.

Niemiecka tenisistka w ubiegłym sezonie miała świetną passę. Co prawda po triumfie w Melbourne odpadła w pierwszej rundzie kolejnej imprezy wielkoszlemowej - Rolanda Garrosa, ale potem dotarła do finału Wimbledonu, wywalczyła srebrny medal olimpijski w Rio de Janeiro, we wrześniu triumfowała w US Open i została liderką światowego rankingu.

Jej kolejną rywalką w Australii będzie rodaczka Carina Witthoeft.



We wtorek rywalizację rozpoczną dwie polskie singlistki - Magda Linette i rozstawiona z "trójką" Agnieszka Radwańska.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1. rundy turnieju kobiet w wielkoszlemowym tenisowym Australian Open:

Angelique Kerber (Niemcy, 1) - Łesia Curenko (Ukraina) 6:2, 5:7, 6:2

Shuai Zhang (Chiny, 20) - Aliaksandra Sasnowicz (Białoruś) 6:0, 6:3



Pauline Parmentier (Francja) - Misaki Doi (Japonia) 7:5, 7:5



Kristyna Pliskova (Czechy) - Viktorija Golubic (Szwajcaria) 6:3, 2:6, 6:4



Sorana Cirstea (Rumunia) - Irina Chromaczewa (Rosja) 6:2, 6:1



Anastasija Sevastova (Łotwa, 32) - Nao Hibino (Japonia) 6:4 i krecz Hibino



Natalia Wichliancewa (Russia) - Vania King (USA) 6:3, 6:2



Jaimee Fourlis (Australia) - Anna Tatishvili (USA) 6:4, 6:3



Venus Williams (USA, 13) - Kateryna Kozłowa (Ukraina) 7:6 (7-5), 7:5



Kristina Kucova (Słowacja) - Christina McHale (USA) 6:4, 6:0



Jelena Janković (Serbia) - Laura Siegemund (Niemcy, 26) 6:1, 1:6, 6:4



Alison Riske (USA) - Madison Brengle (USA) 7:5, 6:3



Irina Begu (Rumunia, 27) - Jarosława Szwedowa (Kazachstan) 5:7, 6:3, 6:4



Varvara Lepchenko (USA) - Kiki Bertens (Holandia, 19) 7:5, 7:6 (7-5)



Julia Goerges (Niemcy) - Katerina Siniakova (Czechy) 3:6, 6:3, 6:4



Samantha Crawford (USA) - Lauren Davis (USA) 4:6, 6:3, 6:0



Garbine Muguruza (Hiszpania, 7) - Marina Erakovic (Nowa Zelandia) 7:5, 6:4



Mona Barthel (Niemcy) - Destanee Aiava (Australia) 6:3, 7:6 (7-4)



Shelby Rogers (USA) - Simona Halep (Rumunia, 4) 6:3, 6:1



Ying-ying Duan (Chiny) - Rebecca Sramkova (Słowacja) 6:3, 6:4



Monica Puig (Portoryko, 29) - Patricia Tig (Rumunia) 6:0, 6:1