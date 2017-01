Australian Open. Andy Murray odpadł w IV rundzie!

Sensacja w Melbourne! Rozstawiony z "1" Szkot Andy Murray przegrał 5:7, 7:5, 2:6, 4:6 z Niemcem Mishą Zverevem w IV rundzie wielkoszlemowego Australian Open.

Zdjęcie Andy Murray nigdy nie wygrał Australian Open. W 2017 roku także tego nie dokona /PAP/EPA

Dla losów rywalizacji na Rod Lever Arena bardzo ważny był pierwszy set, w którym Andy Murray przegrał aż trzy gemy przy własnym podaniu. Pierwsza partia trwała ponad godzinę, a Niemiec wygrał 7:5.

Szkot wrócił do gry w drugim secie, który również był bardzo wyrównany. Światowa "1" najgorzej radziła sobie w trzeciej partii, gdzie Murray wygrał zaledwie dwa gemy.

50. zawodnik rankingu ATP zakończył mecz w czwartym secie, przełamując rywala na początku partii. Cały mecz trwał trzy godziny i 36 minut.



Andy Murray to kolejny po Novaku Djokoviciu faworyt, który pożegnał się z Melbourne przed decydującymi meczami. Co ciekawe, to pierwszy wielkoszlemowy turniej od 10 lat, w którym zdarzyło się, że zarówno Serb, jak i Szkot odpadli przed ćwierćfinałami.

Od 2011 roku w Wielkim Szlemie, Murray tylko raz nie dotarł do ćwierćfinału. Na tym samym etapie co w niedzielę, pożegnał się dwa lata temu z nowojorskim US Open.



W ćwierćfinale Misha Zverev zagra z lepszym z pary Kei Nishikori/Roger Federer.



- Jestem bardzo rozczarowany. Muszę się zastanowić nad tym, co się stało. Chyba powinienem wygrać, miałem kilka okazji, aby odwrócić losy meczu, ale rywal potrafił wtedy zaskoczyć - powiedział Murray po zakończeniu rywalizacji.



Australian Open - wyniki turnieju mężczyzn:

Misha Zverev (Niemcy) - Andy Murray (Wielka Brytania) 7:5, 5:7, 6:2, 6:4

Stan Wawrinka (Szwajcaria) - Andreas Seppi (Włochy) 7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (4)