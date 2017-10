ATP Tokio: kłopoty zdrowotne Milosa Raonica

Milos Raonic z powodu naciągnięcia łydki skreczował już po pierwszym gemie w 1/8 finału turnieju ATP Tour w Tokio (pula nagród 1,56 mln dol.). Kanadyjski tenisista dwa dni wcześniej wrócił do rywalizacji po siedmiotygodniowej przerwie ze względu na operację nadgarstka.

Raonic był rozstawiony w stolicy Japonii z "trójką". We wtorek pokonał Serba Viktora Troickiego 6:3, 6:4, ale dwa dni później - w pojedynku z reprezentantem gospodarzy Yuichim Sugitą przerwał spotkanie już po przegraniu pierwszego gema.

- To stało się, gdy była równowaga. Poczułem ostry ból w tylnej części nogi. Trudno powiedzieć, jak bardzo jest to poważne. Udam się teraz do domu i sprawdzę to pod kątem medycznym - zaznaczył Kanadyjczyk.

W przeszłości był on trzecią rakietą świata i trzykrotnie dotarł do finału w Tokio. Ma w dorobku osiem tytułów, ale ostatni z nich wywalczył w ubiegłym roku w Brisbane. Obecnie zajmuje 12. miejsce w rankingu ATP.

- To dla mnie trudny i frustrujący sezon. Z pewnością wolałbym móc bardziej skupić się na tenisie niż na ciągłym szukaniu pomocy ze względu na kłopoty zdrowotne - podkreślił.

Jedynym Polakiem startującym w stolicy Japonii był deblista Marcin Matkowski. W parze z Pakistańczykiem Aisam-Ul-Haqiem Qureshim odpadli w pierwszej rundzie.





Wyniki meczów drugiej rundy gry pojedynczej:

Yuichi Sugita (Japonia) - Milos Raonic (Kanada, 3.) 1:0, krecz Raonica



Richard Gasquet (Francja) - Lu Yen-hsun (Tajwan) 6:0, 7:6 (7-5)



Steve Johnson (USA) - Ołeksandr Dołgopołow (Ukraina) 6:2, 6:4



David Goffin (Belgia, 4.) - Matthew Ebden (Australia) 2:6, 7:5, 7:6 (7-1)