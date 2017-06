ATP Stuttgart. Jerzy Janowicz - Grigor Dymitrow 7:6, 6:3 w 1/8 finału

Jerzy Janowicz pokonał Grigora Dymitrowa 7:6, 6:3 i awansował do ćwierćfinału turnieju w Stuttgarcie. Tenisiści przez całe spotkanie szli łeb w łeb, a pierwsze przełamanie nastąpiło dopiero w drugim secie. Polak przełamał rywala, a później wygrał pewnie swoje podanie i cały mecz.

Zdjęcie Jerzy Janowicz /PAP/EPA

Rywal Janowicza w turnieju był rozstawiony z numerem drugim. Polak we wtorek pokonał w pierwszej rundzie Andrieja Kuzniecowa 6:4, 3:6, 6:3 i była to jego pierwsza wygrana w imprezie ATP od lutego. Wówczas dotarł do drugiej rundy w Sofii, w której przegrał z... Dymitrowem (12. ATP). W czwartek miał okazję zrewanżować się Bułgarowi, dla którego mecz z Polakiem był pierwszym na tegorocznym turnieju w Stuttgarcie.



Mecz od swojego podania rozpoczął Grigor Dymitrow, który pierwszego gema wygrał do zera. Polak też bez większych problemów utrzymał swój pierwszy serwis. W czwartym gemie Janowicz nie oddał Bułgarowi żadnego punktu.

Dymitrow na początku spotkania często popisywał się asami serwisowymi. Tym samy odpowiadał mu też Janowicz. Przy swoich podaniach pewniejszy był jednak Dymitrow, który w pierwszym secie przy swoim podaniu przegrał tylko jeden punkt!



Zawodnicy szli łeb w łeb i pierwszy set rozstrzygał się w tie-breaku. Janowicz wygrał go 7-4.



W drugim secie walka nadal była bardzo zacięta. Tenisiści nie chcieli dać się przełamać przy swoich serwisach. Dymitrow był bliski przełamania Janowicza przy stanie 3:3, ale nie wykorzystał aż trzech breakpointów. Polak ostatecznie wygrał gema, ale musiał się sporo namęczyć przy własnym podaniu.



Janowicz przełamał rywala w kolejnym secie i wyszedł na prowadzenie 5:3. Przy swoim podaniu nie dał już szans Bułgarowi i zwyciężył drugiego seta 6:3. Dzięki wygranej Polak awansował do ćwierćfinału turnieju w Stuttgarcie.



W ćwierćfinale Jerzy Janowicz zmierzy się z Francuzem Benoit Paire'em.

