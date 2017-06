ATP 's-Hertogenbosch: Karlović lepszy od Cilicia

Rozstawiony z "trójką" tenisista Ivo Karlović pokonał Marina Cilica (1.) 7:6 (7-4), 5:7, 7:6 (7-2) w chorwackim półfinale turnieju ATP na trawiastych kortach w 's-Hertogenbosch (pula nagród 589 tys. euro). O tytuł zagra z Gillesem Muellerem z Luksemburga (4.).

Zdjęcie Ivo Karlović okazał się lepszy w wewnątrz chorwackim pojedynku /AFP

Ponaddwuipółgodzinny mecz Karlovica z Cilicem był pojedynkiem dwóch zawodników, których atutem jest serwis. Pierwszy z nich zanotował 29 asów, drugi - 16.

Mueller z kolei wyeliminował w sobotę rozstawionego z "dwójką" Niemca Alexandra Zvereva 7:6 (7-5), 6:2.

38-letni Karlovic ma w dorobku osiem tytułów, a cztery lata młodszy Mueller jeden, który wywalczył w styczniu.

W sobotę rozegrano też finał debla, w którym triumfowali najwyżej rozstawieni Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo.

- Mamy naprawdę dobry sezon. To kolejny nasz tytuł, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak gramy. Gdy występuje się z "jedynką", to presja jest nieco większa. Widać to było podczas Roland Garros, gdzie dwa najwyżej rozstawione duety odpadły w pierwszej rundzie. Teraz wszyscy już grają dobrze - ocenił Polak.

Turniej ATP w 's-Hertogenbosch - wyniki półfinałów gry pojedynczej:

Ivo Karlović (Chorwacja, 3) - Marin Cilic (Chorwacja, 1) 7:6 (7-4), 5:7, 7:6 (7-2)



Gilles Mueller (Luksemburg, 4) - Alexander Zverev (Niemcy, 2) 7:6 (7-5), 6:2