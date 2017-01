Andre Agassi nie będzie trenerem Nicka Kyrgiosa

Legendarny tenisista Andre Agassi oznajmił, że mimo dobrych relacji łączących go z Australijczykiem Nickiem Kyrgiosem nie będzie jego trenerem. - To kwestia czasu. Nie mam go zbyt wiele w tym momencie - wyjawił Amerykanin.

Zdjęcie Nick Kyrgios bardzo wcześnie odpadł z Australian Open i szuka nowego pomysłu na swoją grę /AFP

21-letni Kyrgios, 13. w rankingu ATP World Toru, to jeden z niewielu profesjonalnych graczy, który nie ma szkoleniowca.

W Australian Open odpadł w drugiej rundzie przegrywając z Włochem Andreasem Seppim 6:1, 7:6 (7-1), 4:6, 2:6, 8:10. Znany z kontrowersyjnego zachowania na korcie Kyrgios i tym razem nie utrzymał nerwów na wodzy - po pierwszych dwóch zwycięskich setach nie umiał już odnaleźć swojego rytmu. Kolejne przegrywane piłki spowodowały, że rzucił rakietą i wykrzykiwał przekleństwa.

- Kyrgios jest młody. Mam z nim dobre relacje, ale potrzebowałbym więcej czasu, by go zrozumieć i poznać. Teraz nie mam luksusu wolnego czasu i nie jestem przygotowany do tego zadania - wyjaśnił Agassi podczas konferencji video w Melbourne, łącząc się z antypodami z Las Vegas.

- Nie sądzę, by ktoś z czołowej setki zawodników nie miał szkoleniowca tak jak ja. Czas to w końcu zmienić - powiedział tenisista o grecko-malezyjskich korzeniach, który w juniorskim turnieju został zwycięzcą Australian Open w 2013 roku.