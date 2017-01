Agnieszka Radwańska: Wzięłam przykład z Kyrgiosa i Federera

Agnieszka Radwańska zebrała gorące brawa, po pokonaniu Bułgarki Cwetany Pironkowej 6:1, 4:6, 6:1 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polka znów popisała się fenomenalnym zagraniem, tak zwanym "hot-dogiem". - Lubię oglądać męski tenis i wzięłam z nich przykład - radowała się "Isia".

Zdjęcie Agnieszka Radwańska awansowała do drugiej rundy Australian Open /DEAN LEWINS /PAP/EPA

Publiczność entuzjastycznie podziękowała Radwańskiej za emocjonujący, ładny dla oka, ale też trudny mecz. Na razie trudno powiedzieć, jak blisko krakowianka jest swojej najlepszej formy. – Wiedziałam, czego spodziewać się po tym spotkaniu, bo przecież ostatnio przegrałam z Pironkową. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że wróciłam mocna w trzecim secie - powiedziała Radwańska.



Trudno nie zgodzić się z Polką, bo po pierwszym secie, wygranym przez naszą zawodniczkę na dużym luzie, po drugiej partii można było zwątpić w końcowy sukces. Drugi set padł łupem rywalki, ale Agnieszka "włączyła" nogi i w trzeciej partii budowała swoją przewagę.

Ozdobą spotkania, w czwartym gemie drugiego seta, był tzw. "hot dog", którym popisała się krakowianka. Nie dość, że "Isia" wyszła z opresji, to jeszcze zrobiła to w kapitalnym stylu, demonstrując z końca kortu uderzenie pomiędzy nogami, będąc tyłem do siatki.

- Lubię oglądać męski tenis, Nicka Kyrgiosa i Rogera Federera. Wzięłam z nich przykład. Czy lepiej zagrałam niż oni? Nie sądzę, ale wciąż pracuję nad poprawą tych zagrań - powiedziała Radwańska.

Na koniec Polka serdecznie podziękowała publiczności za doping, wszak wiele osób pozostało na trybunach do ostatniej piłki. Mecz zakończył się dopiero kwadrans przed północą miejscowego czasu.