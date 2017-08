Agnieszka Radwańska - Julia Goerges w turnieju WTA Cincinnati. Sprawdź wynik

Rozstawiona z "10" Agnieszka Radwańska walczy z Niemką Julią Goerges w meczu pierwszej rundy turnieju WTA rangi Premier na kortach twardych w Cincinnati (pula nagród 2,5 mln dol.). Śledź przebieg rywalizacji z Interią!

Zdjęcie Agnieszka Radwańska /AFP

(Uwaga: relacja nie odświeża się automatycznie, przeładuj stronę).

Reklama

Transmisja telewizyjna w TVP Sport.

W rankingu światowym Radwańska jest 10., a Goerges - 35.

Turniej w Ohio jest sprawdzianem przed ostatnim w tym roku wielkoszlemowym turniejem US Open. Rozpocznie się on 28 sierpnia, a zakończy 10 września. Do tej pory Polka cztery razy była w ćwierćfinale tych zawodów, ale nigdy w półfinale bądź finale.

Polka straciła podanie w pierwszym gemie. Niemka wykorzystała atut swojego podania, a po chwili po raz drugi przełamała serwis Agnieszki. Radwańska odrobiła stratę jednego przełamania w czwartym gemie. Goerges popełniała coraz więcej błędów i szybko zrobiło 0:40. Podjęła walkę, ale Polka nie wypuściła szansy z rąk. Piąty gem bez historii - Agnieszka wygrała go "na sucho".



Kryzys w grze Niemki przerodził się w prawdziwą zapaść. Po czterech przegranych gemach z rzędu poprosiła o możliwość rozmowy z trenerem. Najwyraźniej pomogło, bo kolejnego gema, przy swoim serwisie, gładko wygrała i wyrównała stan pierwszej partii (4:4), a po chwili uporała się z serwisem Radwańskiej i mogła serwować po zwycięstwo w pierwszym secie. W ostatnim gemie pierwszej partii nie oddała Polce nawet punktu, a zakończyła go, po 39 minutach, dwoma asami.

Krakowianka dobrze rozpoczęła drugiego seta i pewnie wygrała gema przy swoim podaniu. Goerges potwierdziła, że powróciła do dyspozycji z początku pojedynku. Grała agresywnie, mocno uderzała piłkę i ryzykowała, ale trafiała. Radwańska zrewanżowała się przy swoim podaniu.

1. runda:

Agnieszka Radwańska (Polska) - Julia Goerges (Niemcy) 4:6, 2:2 - trwa II set