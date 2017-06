MŚ w tenisie stołowym. Li Qian zostanie w szpitalu do niedzieli

- Li Qian czuje się dobrze po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego, ale niemieccy lekarze zdecydowali, że do niedzieli musi pozostać w szpitalu - powiedział przebywający na MŚ w Duesseldorfie trener reprezentacji Polski tenisistek stołowych Michał Dziubański.

Zdjęcie Li Qian /AFP

Czwartek miał być kolejnym ważnym dniem w życiu sportowym 30-letniej Li Qian. Tego dnia zawodniczka pochodząca z Chin, a grająca w barwach Polski miała wystąpić w 1/8 finału debla i 1/16 finału singla. Jej partnerką w grze podwójnej była Holenderka Li Jie, z którą przed dwoma laty zdobyła brąz mistrzostw świata. Tym razem o ćwierćfinał zamierzały skutecznie walczyć z Mariką Batrą i Moumą Das z Indii. Polsko-holenderski duet uważano za faworyta tej potyczki. W grze pojedynczej niedoszłą rywalką Li Qian była Chinka Mu Zi, brązowa medalistka MŚ 2015.

"Kwestie sportowe całkowicie zeszły na dalszy plan, kiedy okazało się, że Li Qian bardzo źle się czuje. Brzuch ją bolał do tego stopnia, że konieczne było wezwanie karetki i przewiezienie do szpitala Florence-Nightingale-Krankenhaus. Tam po szczegółowych badaniach okazało się, że to atak wyrostka i konieczne jest usunięcie. Zabieg przeprowadzono metodą laparoskopii" - stwierdził Dziubański.

W klinice Li Qian przez cały dzień towarzyszyły główny szkoleniowiec reprezentacji i trenerka-asystentka Kinga Stefańska, na co dzień grająca z nią w Siarce-ZOT Tarnobrzeg. Prywatnie znają się od kilkunastu lat, przyjaźnią, a Stefańska na zawodach pomaga Li Qian jako sparingpartnerka.

""Mała" ma zapewnioną dobrą opiekę i najważniejsze, że czuje się coraz lepiej, szybko dochodzi do siebie. Lekarze postanowili, że do niedzieli musi pozostać w klinice. Będzie przy niej Kinga" - dodał Dziubański.

W piątek wieczorem polska kadra opuszcza Duesseldorf. W czwartek z turnieju odpadli Jakub Dyjas i Wang Zeng Yi w singlu oraz wicemistrzowie Europy Daniel Górak i Dyjas w deblu.