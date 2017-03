Ekstraklasa tenisistek stołowych. Siarka Tarnobrzeg najlepsza w rundzie zasadniczej

KTS Siarka-ZOT Tarnobrzeg zajął pierwsze miejsce w rundzie zasadniczej ekstraklasy tenisistek stołowych w sezonie 2016/17. Mistrzynie Polski od sześciu lat nie przegrały spotkania w rozgrywkach ligowych.

Oprócz podopiecznych Zbigniewa Nęcka, które już 25 razy okazały się najlepszą drużyną w Polsce, do fazy play off awansowały zawodniczki: KU AZS UE Wrocław, Bebetto AZS AJD Częstochowa oraz SKTS Sochaczew.

"Zgodnie z moimi przewidywaniami mocnym zespołem w tegorocznych rozgrywkach okazał się KU AZS UE Wrocław, który po rundzie zasadniczej zajął drugie miejsce" - powiedział Nęcek.

Według niego, zaskoczeniem była postawa tenisistek stołowych Bebetto AZS AJD Częstochowa. "Do fazy play off awansowały one kosztem GLKS Scania Nadarzyn. Przed rozpoczęciem rozgrywek Nadarzyn wydawał się mocną drużyną" - zauważył.

Szkoleniowca Siarki nie dziwi natomiast obecność w fazie play off aktualnych wicemistrzyń Polski SKTS Sochaczew.

Nęcek podkreślił, że priorytem Siarki jest rywalizacja w Lidze Mistrzyń. Tarnobrzeżanki mają szanse, po raz drugi z rzędu, na awans do finału tych rozgrywek. W półfinale na wyjeździe pokonały węgierski zespół Szekszard AC 3:1.

"Rozgrywki w ekstraklasie traktujemy również bardzo poważnie. Tutaj naszym celem jest wywalczenie po raz 26. tytułu mistrza Polski" - zaznaczył Nęcek.

Mecze półfinałowe fazy play off ekstraklasy tenisistek stołowych zostaną rozegrane w dniach 19-22 kwietnia. Siarka spotka się z SKTS Sochaczew, a KU AZS UE Wrocław z Bebetto AZS AJD Częstochowa.

Finał tegorocznych rozgrywek o mistrzostwo Polski zaplanowano tydzień później, między 26 a 29 kwietnia.