Conor McGregor wywołał skandal na gali w Dublinie (wideo)

Conor McGregor nie daje o sobie zapomnieć. Irlandczyk pojawił się jako widz na gali Bellator 187 w Dublinie. Po walce wygranej przez jego kolegę z klubu Charliego Warda "Notorious" wbiegł do oktagonu i zaczął dyskutować z sędzią pojedynku. Arbiter nakazał mu opuszczenie pola walki, co rozwścieczyło McGregora. Irlandczyk wdał się w przepychankę z sędzią. W wyprowadzeniu go z oktagonu organizatorom musieli pomagać ochroniarze.