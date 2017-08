MŚ w zapasach. Mateusz Bernatek srebrnym medalistą

Mateusz Bernatek (AKS Piotrków Trybunalski) zdobył srebrny medal mistrzostw świata w zapasach w stylu klasycznym, które odbywają się w Paryżu. W finałowej walce kategorii 66 kg uległ Hansu Ryu z Korei Południowej 1:2.

Zdjęcie Mateusz Bernatek (z prawej) zdobył medal mistrzostw świata /Tomasz Jastrzębowski / Foto Olimpik /Newspix

Podopieczny trenera klubowego Henryka Grabowieckiego, mistrz Europy juniorów i ubiegłoroczny złoty medalista ME do lat 23, zdobył w paryskiej hali w pięciu walkach 18 punktów technicznych i stracił sześć. Bilans jego 29-letniego rywala, złotego medalisty MŚ 2013 i srebrnego z 2015 roku to 13:6.



- Mimo, że przegrałem walkę finałową, były to dla mnie udane zawody. Oczywiście, że była szansa pokonania Ryu. Losy tego pojedynku rozstrzygnęły się na początku drugiej rundy kiedy stan walki był remisowy 1:1. Trochę "siadłem". Rywal ruszył do ataku i otrzymał od sędziego punkt za moją pasywność. Zrobiło się 2:1 dla Koreańczyka, który dowiózł wynik do końca pojedynku - powiedział Bernatek.



Pozostali "Biało-czerwoni" startujący we wtorek uplasowali się na dalszych miejscach.



Dawid Ersetic (Unia Racibórz) był 22. w wadze 75 kg, a Edgar Babajan (Sobieski Poznań) - 27. w kategorii 80 kg.



W środę walkę o medale mistrzostw rozpoczną kobiety, a wśród nich:Paula Kozłow (Unia Racibórz/55 kg), Jowita Wrzesień (CSiR Dąbrowa Górnicza/58 kg) i Natalia Kubaty (Slavia Ruda Śląska/63 kg).



Lokaty Polaków w MŚ w Paryżu:



2. Mateusz Bernatek (AKS Piotrków Trybunalski/66 kg) 13. Dawid Klimek (Śląsk Wrocław/75 kg) 18. Tadeusz Michalik (Sobieski Poznań/85 kg) 22. Dawid Ersetic (Unia Racibórz/59 kg) 27. Edgar Babajan (Sobieski Poznań/80 kg) Radosław Grzybicki (AKS Piotrków Trybunalski/98 kg) 29. Grzegorz Wanke (Unia Racibórz/71 kg)