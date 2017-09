Marie Lang obroni pas mistrzyni świata w kickboxingu?

Piękna wojowniczka, mistrzyni świata w kickboxingu - Marie Lang stoczy jutro walkę w obronie tytułu. "To księżniczka. Nie wytrzyma mojego naporu" - odgraża się rywalka Pernilla Schjoenning.

Zdjęcie Marie Lang; źródło: youtube.com /

30-letnia Marie Lang wygrała każdą z 29 dotychczasowych walk.



Reklama

Jest nie tylko gwiazdą kickboxingu, ale realizuje się także w roli modelki i projektantki mody.

W sobotni wieczór na gali w Monachium zmierzy się z Pernillą Schjoenning. Dunka, która jest mistrzynią Europy, odgraża się, że rywalka przekona się na własnej skórze, jak bije wojowniczka wikingów.

"Lang jest księżniczką i tylko modelką. Nie ma pojęcia, jak to jest, gdy do ataku rusza kobieta-wiking. Nie wytrzyma mojego naporu. Mam wielki apetyt na mistrzowski pas" - powiedziała Schjoenning.

Co na to piękna Marie? Odparła, że słyszała, że rywalka ma betonową czaszkę, ale nawet to jej nie pomoże.

MZ