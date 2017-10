KSW 40 w Dublinie. Problemy z rywalem Mariusza Pudzianowskiego

W hali 3Arena w Dublinie odbyła się oficjalna ceremonia ważenia przed niedzielną galą KSW 40. Walką wieczoru miało być starcie Mariusza Pudzianowskiego z pochodzącym z Anglii Jamesem McSweenyem. Organizatorzy poinformowali jednak w ostatniej chwili, że „Pudzian” może ostatecznie zmierzyć się z innym rywalem.

Zdjęcie Mariusz Pudzianowski /fot. Szymon Starnawski /East News

Powodem jest problem ze statusem medycznym Brytyjczyka. Sytuacja ma się wyjaśnić w ciągu najbliższych kilku godzin. Organizatorzy na ważeniu przedstawili także potencjalnego zmiennika rywala Pudzianowskiego. Został nim urodzony w Angoli, ale posiadający amerykańskie obywatelstwo - Jay Silva.

- Będzie na pewno gorąco. Zostawię, jak już mówiłem, serce w klatce - zapowiedział "Pudzian".

Pudzianowski na wagę wniósł 115,3 kg, James McSweeney - 111 kg. Jay Silva natomiast przed walką osiągnął wagę 103,5 kg.

Na gali w Irlandii do klatki po rocznej przerwie wróci także Michał Materla, który zmierzy się z Brazylijczykiem Paulo Thiago.

Na ważeniu limit przekroczył o pół kilograma Norman Parke. Z tego powodu jego starcie z Mateuszem Gamrotem straciło statut walki o pas.

- Przestraszył się tych pięciu rund i dlatego nie zrobił wagi - skwitował postawę rywala Gamrot.

Poczatek gali KSW 40 w Dublinie w niedzielę o godz. 19. Transmisja w PPV.

Karta walk gali KSW 40:

Mariusz Pudzianowski (11-5-1NC, 5 KO, 2 SUB) - James McSweeney (15-15, 9 KO, 6 SUB)

Mateusz Gamrot (13-0, 4 KO, 3 SUB) - Norman Parke (23-6-1, 4 KO, 12 SUB)

Michał Materla (24-5, 6 KO, 12 SUB) - Paulo Thiago (18-9, 2 KO, 10 SUB)

Ariane Lipski (9-3, 6 KO, 1 SUB) - Mariana Morais (12-4, 3 KO, 8 SUB): o pas wagi muszej

Maciej Jewtuszko (12-3, 7 KO, 5 SUB) - Dawid Zawada (14-3, 11 KO, 2 SUB)

Michał Fijałka (16-6-1, 5 KO, 8 SUB) - Chris Fields (11-7-1, 6 KO, 6 SUB)

Antun Racic (19-8, 13 SUB) - Paweł Polityło (0-0)

Łukasz Chlewicki (14-6-1, 5 KO, 1 SUB) - Paul Redmond (12-7, 5 KO, 5 SUB)

Konrad Iwanowski (5-1, 1 KO, 2 SUB) - Paul Lawrence (3-1, 1 KO)

AK