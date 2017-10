Na gali KSW 40, która odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Dublinie, Mariusz Pudzianowski zmierzy się z Anglikiem Jamesem McSweeney'em. Obaj zawodnicy zmierzą się w walce wieczoru. „Pudzian” z Irlandii nie ma jednak najlepszych wspomnień.

Wideo Mariusz Pudzianowski: Zostawię serce w klatce KSW 40

- Nie walczyłem tam, ale miałem okazję startować w zawodach, chyba dwa razy w 2002 roku. Wspominam Irlandię z tamtych czasów bardzo ciężko. Wygrałem te zawody, ale okupione to było ciężką pracą. Takie ciężary były dołożone, że popękały mi białka w oczach i przez dwa tygodnie wyglądałem jak wampir - przyznał Pudzianowski, mając na myśli zawody strongmanów.

Reklama

Wczoraj, na sześć dni przed walką, "Pudzian" zaprezentował efektowny trening medialny.

Mariusz podkreślał, że jego ważną cechą w przygotowaniach do walki jest cierpliwość.



- Staramy się zawsze iść do przodu. Cierpliwie i cierpliwie. Ja zawsze powtarzam, że jak będziesz cierpliwy, to i kamień ugotujesz - śmieje się polski wojownik.





- Nie mam żadnych kontuzji. To, co pokazałem na treningu, to tylko taki malutki przedsmak. Możecie uwierzyć, że w rzeczywistości jest czym przyłożyć - zapowiedział sportowiec.

James McSweeney jest o trzy lata młodszy od Pudzianowskiego. To były pretendet do tytułu KSW i pogromca Marcina Różalskiego.

- Nie lekceważę żadnego przeciwnika. Waga ciężka jest specyficzna. Chwila nieuwagi i jesteś na deskach - mówił przed starciem Pudzianowski i dodawał:

- Kibice mogą być pewni, że zostawię serce w klatce.

Gala KSW 40 odbędzie się w niedzielę 22 października w Dublinie. Transmisja w systemie PPV w Polsacie, sieciach kablowych oraz kswtv.com.

Karta walk gali KSW 40:

Mariusz Pudzianowski (11-5-1NC, 5 KO, 2 SUB) - James McSweeney (15-15, 9 KO, 6 SUB)

Mateusz Gamrot (13-0, 4 KO, 3 SUB) - Norman Parke (23-6-1, 4 KO, 12 SUB): o pas wagi lekkiej

Michał Materla (24-5, 6 KO, 12 SUB) - Paulo Thiago (18-9, 2 KO, 10 SUB)

Ariane Lipski (9-3, 6 KO, 1 SUB) - Mariana Morais (12-4, 3 KO, 8 SUB): o pas wagi muszej

Maciej Jewtuszko (12-3, 7 KO, 5 SUB) - Dawid Zawada (14-3, 11 KO, 2 SUB)

Michał Fijałka (16-6-1, 5 KO, 8 SUB) - Chris Fields (11-7-1, 6 KO, 6 SUB)

Anzor Azhiev (7-2-1NC, 1 KO, 1 SUB) - Antun Racic (19-8-1m 13 SUB)

Łukasz Chlewicki (14-6-1, 5 KO, 1 SUB) - Paul Redmond (12-7, 5 KO, 5 SUB)

Konrad Iwanowski (5-1, 1 KO, 2 SUB) - Paul Lawrence (3-1, 1 KO)

AK