KSW 39 Colosseum. Sprzedano już ponad 55 tys. biletów

W sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się największa gala w historii federacji KSW. Sprzedano już ponad 55 tysięcy biletów. W pojedynku wieczoru zmierzą się Mamed Chalidow i Borys Mańkowski.

Marcin Różalski zmierzy się o mistrzowski pas wagi ciężkiej

Na gali oprócz walki wieczoru, do klatki ponownie wejdzie Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" zmierzy się z zawodnikiem, z którym walczył także jako strongman - Tyberiuszem Kowalczykiem. Po raz drugi do klatki od wznowienia kariery, wejdzie także Paweł "Popek" Mikołajuw, który zmierzy się z Robertem Burneiką.



Na gali zadebiutuje także medalista igrzysk olimpijskich w zapasach - Damian Janikowski.

- To są dwie inne dziedziny. To jest sport zawodowy, więcej prasy, mediów - inna otoczka. W zapasach nie ma takich rzeczy. Przed telewizorem oglądały mnie miliony ludzi, bo igrzyska śledzi cały świat. Aż tylu widzów, co na Stadionie Narodowym jeszcze nie miałem. Wcześniej byłem jednak na gali KSW. Widziałem, jak to wygląda. Wizualizacja była. Myślę, że to mnie nie przytłoczy. Wejdę, zamknę się w sobie i będę wykonywał swoją pracę - zapewniał Janikowski.

Po sześciu latach do klatki wraca natomiast Łukasz Jurkowski. - Cieszę się, że jestem w grze. Szczerze mówiąc myślałem, że łatwiej mi będzie wejść w trening. Był dramat i tragedia na początku. Po walce się okaże, czy udało się zrobić dobrą formę - mówił zawodnik.



W klatce zobaczymy także ubiegłorocznego pogromcę Mariusza Pudzianowskiego - Marcina Różalskiego. Polak zmierzy się o mistrzowski pas wagi ciężkiej KSW z Brazylijczykiem Fernando Rodriguesem Jr.

- Czuję ciężar Stadionu Narodowego. Nie ma co robić z siebie bohatera. Będzie ponad 50 tys ludzi. Wobec siebie mam duże wymagania, żeby wejść do tej klatki i jak najwięcej wycisnąć z moich przygotowań. Nie chcę się zbłaźnić przed sobą - mówił Rożalski.



Na Stadionie Narodowym zaplanowano pięć walk o mistrzowski pas. Gala KSW 39 Colosseum odbędzie się 27 maja (sobota) o godzinie 19. Transmisja w Pay Per View.

Karta walk gali KSW 39 Colosseum:

Mamed Chalidow - Borys Mańkowski

Mariusz Pudzianowski - Tyberiusz Kowalczyk

Fernando Rodrigues Jr. - Marcin Różalski (o pas)

Popek Monster - Robert Burneika

Tomasz Narkun - Marcin Wójcik (o pas)

Łukasz Jurkowski - Rameau Sokoudjou

Mateusz Gamrot - Norman Parke (o pas)

Michał Kita - Michał Andryszak

Marcin Wrzosek - Kleber Koike Erbst (o pas)

Damian Janikowski - Julio Gallegos

Ariane Lipski - Diana Belbita (o pas)

