KSW 39 Colosseum. Burneika: Popek ma głowę, jak arbuz, zawartość też podobna

Na gali KSW 39 Colosseum zadebiutuje Robert Burneika. Przeciwnikiem znanego z internetu jako "Hardkorowy Koksu" zawodnika, będzie Paweł "Popek" Mikołajuw. - Ćwiczyłem na arbuzach, bo "Popek" ma podobną głowę. W głowie też ma podobnie, jak arbuz - mówił przed walką Burneika.

Obaj zawodnicy nie szczędzili sobie "uprzejmości" przed sobotnim starciem. Nie zabrakło naprawdę ostrych słów, na które większość jednak reagowała śmiechem.



- Burneika dostaniesz ciężki wpier..., co tu dużo gadać. Ja jestem pewny siebie - mówił przed starcie "Popek", który na ostatniej gali przegrał z Mariuszem Pudzianowski po nieco ponad minucie walki.



Znany ze swojej muzycznej twórczości zawodnik, przygotował nawet dla rywala specjalny wierszyk:



- Jutro Burneika pęknie ci szczeka, a cały stadion zwariuje. Po walce do domu zabierze cię karetka i stejki będziesz wpieprzał przez rurkę.



Robert Burneika nic sobie jednak nie robił z docinek "Popka". Zaznaczał także, że dobrze przygotował się do walki.



- Bicki trochę urosły ostatnio, dlatego musiałem ściągnąć marynarkę. Jestem na etapie rzeźby i czuję się więcej niż gotowy - mówił.

O ciężkich treningach zapewniał także "Popek", który w ostatniej walce miał zdecydowane problemy z kondycją.

- Było tak samo ciężko, tylko tu miałem więcej czasu i moja pewność siebie jest teraz większa. Kondycyjnie jestem na milion procent lepszy od niego. Wejdę i wygram. Nie oszukiwałem siebie na treningach - twierdził.

- Nikogo lekce nie ważę - przejęzyczył się Burneika, który z pochodzenia jest Litwinem. - Treningi były. Nie ściemniałem. Na kaktusy i na arbuzy się trenowało. Ćwiczyłem na arbuzach, bo "Popek" ma podobną głowę. W głowie też ma podobnie jak arbuz - mówił za to Burneika.

Obaj zawodnicy nie określili swojej przyszłości w KSW. "Popek" zaznaczał, że wszystko będzie zależeć od włodarzy federacji. "Hardkorowy Koksu" przyznał natomiast, że wcale nie uważa się za zawodnika MMA, ale niczego w przyszłości nie może wykluczyć.



Początek gali KSW 39 Colosseum w najbliższą sobotę o godz. 19 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Transmisja w Pay Per View.



