​Justyna Gala udanie zadebiutowała w roli promotora. Komplementy od gwiazdy

- To była świetna impreza. Tego wieczoru ja, jak i kibice nie zapomnimy długo. Zawodniczki i zawodnicy pokazali w ringu to, co jest najważniejsze w sztukach walki, serce . Byliśmy świadkami pojedynków stojących na wysokim poziomie. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Chętnie przyjadę tu jeszcze raz - powiedział Benny Urquidez, najlepszy zawodnik w historii kickboxingu, sześciokrotny mistrz świata, a także aktor Hollywood, po zakończonej gali WKN Challenge, która odbyła się w Zawierciu.

Zdjęcie Justyna Gala zadebiutowała w roli promotora kick-boxingu. W środku Cezary Podraza, a drugi od prawej słynny Benny Urquidez. /Michał Chwieduk /

Organizatorem i promotorem zawodów była Justyna Gala. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która jeszcze do niedawna pracowała jako księgowa w Będzinie. Teraz, jako pierwsza w Polsce i jedna z niewielu na świecie, zadebiutowała w roli promotora kick-boxingu.

Reklama

Podczas WKN Challenge rozegrano mecz Polska - Europa. Wygrali Polacy 6-1. Bardzo dobry pojedynek stoczyła zawodniczka Najemnika Gliwice - Justyna Ciborska. Jej rywalka Karyna Chaplinskaya po serii kopnięć i ciosów została poddana przez sekundanta na początku drugiej rundy.

O wyniku walki Damiana Lindera przesądziła końcówka pierwszego starcia, kiedy Polak stracił na chwilę kontrolę nad pojedynkiem i został mocno trafiony przez rywala. Przed nokautem uchronił go gong. Lider w kolejnych starciach, dopingowany przez komplet publiczności w zawierciańskiej hali, bezskutecznie próbował nadrobić punktową stratę.

Grzegorz Lenart nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem pochodzącego z Brześcia - Siarhieja Żydki. Potężne kopnięcia w nogi, już w pierwszej rundzie zbiły z... nóg Białorusina. Żydko próbował podjąć walkę w drugim starciu, ale po kolejnym trafieniu w nogę nie był w stanie kontynuować pojedynku.

Justyna Gala już zapowiedziała kolejną imprezę. Po jej zakończeniu Benny Urquidez, mający ksywę "Odrzutowiec", który niepokonany był przez 27 lat, a występował też na dużym ekranie u boku takich sław, jak Jackie Chan, John Cusack, Nicolas Cage, Patrick Swayze czy Jean Claude Van Damme, a którego scena walki z Jackie Chanem z filmu "Wieczne smoki" została uznana za najlepszą w historii kina, podarował dwie koszulki ze swoim autografem dla gimnazjalistów, którzy zbierają pieniądze na wyjazd na mistrzostwa świata szkół w Polinezji Francuskiej. Koszulki mają być zlicytowane, a dochód z nich pozwoli gimnazjalistkom z Katowic i gimnazjalistom z Kędzierzyna-Koźla pojechać do dalekiego Papeete.



Michał Zichlarz





Gala WKN Challenge w Zawierciu.



Wyniki:



Walka o mistrzostwo świata K1:



Grzegorz Lenart - Siargiej Żydko (Białoruś) TKO /2 runda/



Walka o Mistrzostwo Europy K1:



Damian Linder - Marco Petrović (Serbia) 0:3



Walka o Mistrzostwo Europy Low Kick:



Justyna Ciborska - Karyna Czaplinskaja (Białoruś) Podanie Czaplinskiej 2. runda



Walki meczu Polska & Europa:

1. Filip Nowak - Andrei Kamarou (Białoruś) Low Kick 3:0

2. Kamil Poniedziałek - Uladislau Petraczuk (Białoruś) K1 3:0

3. Bartek Hassa - Michael Swann (Irlandia) K1 KO /2 runda/ Hassa

4. Przemysław Kierpacz - Iwan Hladki (Białoruś) K1 2:1

5. Łukasz Szecówka - Budnik Dzianis (Białoruś) K1 KO /2 runda/ Szecówka

6. Patryk Klak - Salman Shariati (Irlandia) K1 dyskwalifikacja- Salman Shariati /niedozwolona technika/

7. Przemysław Pawlik - Kilkian Emery (Szwajcaria) K1 TKO /2 runda/ Kilkian