Utytułowana Katarzyna Kłys zakończy karierę w Warszawie

Najbardziej utytułowana polska judoczka Katarzyna Kłys (kat. 70 kg) zakończy karierę podczas mistrzostw Europy w Warszawie. Turniej odbędzie się 20-23 kwietnia. Ostatniego dnia zawodów Kłys będzie obchodziła 31. urodziny.

Zdjęcie Katarzyna Kłys /AFP

"Obecnie przebywamy na zgrupowaniu w czeskim Nymburku, a w piątek przenosimy się do Zurychu, gdzie w weekend Kasia będzie startować w Pucharze Europy. To etap przygotowań do kwietniowych mistrzostw kontynentu w Warszawie, podczas których moja żona zakończy karierę sportową" - powiedział PAP trener i mąż zawodniczki Artur Kłys.

Katarzyna Kłys (ur. 23 kwietnia 1986 roku) ma w dorobku brązowy medal mistrzostw świata (2014) i dwa tytuły wicemistrzyni Europy (2007, 2012). W rywalizacji drużynowej wywalczyła srebro MŚ (2015) oraz złoto (2016), srebro (2010) i brąz ME (2014).

"Braliśmy pod uwagę wcześniejsze zakończenie kariery przez Kasię, już po ubiegłorocznych zawodach Grand Prix w Zagrzebiu, gdzie zajęła drugie miejsce (we wrześniu 2016 Kłys przegrała w finale z Chorwatką Barbarą Matić - przyp. red). Możliwość występu w mistrzostwach Starego Kontynentu w stolicy Polski sprawiła, że decyzja została zmieniona" - dodał szkoleniowiec.

Kłys trzykrotnie startowała w igrzyskach olimpijskich. Do Tokio (2020) na pewno nie pojedzie.

"ME będą ostatnim startem, na pewno nie będziemy walczyli o kolejne igrzyska. Kwalifikacje w judo są długie, trwają aż dwa lata. Może gdyby były krótsze... Ale nie, wszystko zostało już postanowione. Kasia spędziła pięknych 20 lat na tatami. Teraz na pewno będziemy chcieli pomyśleć o powiększeniu rodziny, aby Bronek miał rodzeństwo" - stwierdził Artur Kłys, który w przeszłości też walczył w reprezentacji judo.

W najbliższy weekend Kłys (70 kg) wystartuje w zawodach PE w Szwajcarii, zaś w Grand Slamie w Baku (10-12 marca) rywalizować będą Karolina Pieńkowska, Agata Perenc (obie 52 kg) i Julia Kowalczyk (57 kg).

Tydzień później kadra ma zaplanowane zawody rangi Pucharu Świata w Casablance. Na liście zgłoszeń są m.in. Kłys oraz brązowy medalista ME 2016 Piotr Kuczera (90 kg), który w tym sezonie triumfował w PŚ w Rzymie i Katowicach.

Z kolei w dniach 31 marca - 2 kwietnia Polacy będą walczyć w Grand Prix w Tbilisi (m.in. Damian Szwarnowiecki 81 kg), a Kuczera w tym terminie ma zaplanowany start w Pucharze Europy w chorwackim Dubrowniku.