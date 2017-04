ME w judo. Zawadka: Kilka medalowych szans Polaków w Warszawie

Z udziałem ok. 400 judoczek i judoków z 42 krajów odbędą się w Warszawie (20-23 kwietnia) mistrzostwa Europy. - Mimo ogromnej konkurencji, mamy kilka medalowych szans - uważa prezes Polskiego Związku Judo Jacek Zawadka. Na Torwarze wystąpi troje mistrzów olimpijskich z Rio.

- Bardzo się cieszymy, że w roku poolimpijskim wystąpi nadspodziewanie dużo zawodników i zawodniczek z całego kontynentu. Zawody na Torwarze będą wielką imprezą. Wśród zgłoszonych jest ośmioro finalistów ubiegłorocznych igrzysk w Brazylii, w tym troje złotych: Majlinda Kelmendi (52 kg) z Kosowa, Słowenka Tina Trstenjak (63 kg) i Francuzka Emilie Andeol (78 kg) - powiedział Zawadka podczas wtorkowej konferencji prasowej w Warszawie.

W składzie reprezentacji Polski znalazło się wielu medalistów ME 2016 w rosyjskim Kazaniu. Drużyna kobiet zdobyła tam złoty krążek, a po brązowe sięgnęli męski zespół i indywidualnie Piotr Kuczera (90 kg).

- Mimo ogromnej konkurencji, mamy kilka medalowych szans. Na pewno znów wielkie nadzieje pokładamy w drużynach, zwłaszcza bardzo mocnej żeńskiej. Ze względów zdrowotnych nie startują Arleta Podolak (57 kg) i Daria Pogorzelec (78 kg), ale szczególnie w pierwszej z wymienionych kategorii mamy młode zawodniczki, odnoszące sukcesy międzynarodowe. Są to Anna Borowska i Julia Kowalczyk. Na pewno liczymy na kończącą karierę w Warszawie Katarzynę Kłys (70 kg) oraz inną doświadczoną judoczkę Agatę Ozdobę (63 kg) - dodał szef związku.

W ekipie męskiej liderami wydają się być Damian Szwarnowiecki (81 kg), Kuczera i Maciej Sarnacki (+100 kg).

- Obecnie kadra trenuje w Zakopanem (pod wodzą Jarosława Wołowicza i Mirosława Błachnio), a w przygotowaniach wspiera ją mistrz olimpijski Paweł Nastula. Wszyscy wykonują ogromną pracę, a wszystko pod kątem wymarzonego medalu igrzysk, na który czekamy od 21 lat - stwierdził Zawadka.

Turniej w stolicy Polski będzie kolejnym, gdzie zostaną przetestowane nowe przepisy rozgrywania walk.

- Przede wszystkim w punktacji zostały już tylko ippon i waza-ari, nie ma yuko, wcześniej wycofano kokę. Chodzi o to, aby była bardziej klarowna dla widzów. Długość pojedynków mężczyzn skrócono z 5 do 4 minut, aby trwały tyle samo, co kobiece. Po to by ujednolicić czas pod kątem mieszanych zawodów drużynowych, jakie mają być rozgrywane w Tokio w 2020 roku - wyjaśnił wiceprezes PZJudo Cezary Borzęcki.

ME w Warszawie rozpoczną się 20 kwietnia - przez trzy dni odbywać się będzie rywalizacja indywidualna w 14 wagach (po siedem kobiecych i męskich). Na niedzielę 23 kwietnia zaplanowano zmagania zespołowe.

Skład reprezentacji Polski - zawody indywidualne:

kobiety - Ewa Konieczny (48 kg), Karolina Pieńkowska (52 kg), Agata Perenc (52 kg), Anna Borowska (57 kg), Julia Kowalczyk (57 kg), Agata Ozdoba (63 kg), Karolina Tałach (63 kg), Katarzyna Kłys (70 kg), Beata Pacut (78 kg), rezerwowe Sandra Lickun (70 kg) i Anna Załęczna (+78 kg);

mężczyźni - Aleksander Beta (66 kg), Patryk Wawrzyczek (66 kg), Damian Szwarnowiecki (81 kg), Jakub Kubieniec (81 kg), Piotr Kuczera (90 kg), Patryk Ciechomski (90 kg), Jakub Wójcik (100 kg), Maciej Sarnacki (+100 kg), Kamil Grabowski (+100 kg).