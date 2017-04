ME w judo. Polacy z szansami medalowymi, zakończenie kariery Kłys

Powtórka ubiegłorocznego dorobku to cel polskich judoków na mistrzostwa Europy, które w czwartek rozpoczną się w Warszawie. Jedną z kandydatek do miejsca na podium jest Katarzyna Kłys, która podczas turnieju na Torwarze oficjalnie zakończy karierę.

Zdjęcie Katarzyna Kłys /fot. Vasily Maximov /East News

W 2016 roku w rosyjskim Kazaniu Polacy wywalczyli trzy medale - złoty drużyna kobiet oraz brązowe zespół mężczyzn i Piotr Kuczera (kat. 90 kg) indywidualnie. Dwa lata temu ME zostały włączone do pierwszej edycji Igrzysk Europejskich w Baku, ale judoków na podium zabrakło. Z kolei w edycji 2014 we francuskim Montpellier po brązowe krążki sięgnęły zawodniczki: Agata Ozdoba (63 kg) i w rywalizacji zespołowej.

Łącznie biało-czerwoni mają na koncie 127 krążków, w tym 20 złotych. Indywidualnie ostatnie złoto zdobył Robert Krawczyk (81 kg) w Belgradzie w 2007 roku. W tym samym sezonie w Warszawie rozegrano mistrzostwa kontynentu, ale tylko w kategorii open. Polska wcześniej była organizatorem całych ME dwa razy - w 1994 roku w Gdańsku i sześć lat później we Wrocławiu.

Pod koniec poprzedniego roku w krajowym judo doszło do zmian, nowym prezesem został Jacek Zawadka (zastąpił Sławomira Kownackiego), a funkcje trenerów kadry narodowej objęli Mirosław Błachnio i Jarosław Wołowicz; wcześniej selekcjonerami byli Aneta Szczepańska i Piotr Sadowski.

W pierwszych miesiącach tego roku Polacy nieźle spisywali się w zawodach międzynarodowych. Pod nieobecność kontuzjowanej Arlety Podolak, w wadze 57 kg sukcesy odnosi Aneta Borowska. Wygrała zawody Pucharu Świata w Casablance i Pradze. Startująca w tej samej kategorii Julia Kowalczyk wywalczyła brąz podczas turnieju wyższej rangi Grand Slam w Baku.

W PŚ w Katowicach najlepsi byli Kuczera (90 kg) i Maciej Sarnacki (+100 kg), a trzecie miejsca zajęli Patryk Wawrzyczek i Aleksander Beta - obaj 66 kg. Kuczera ponadto zwyciężył w Pucharze Świata w Rzymie oraz był trzeci w Casablance.

Na stołecznym Towarze piękną karierę zakończy 31-letnia Kłys, najbardziej utytułowana obecnie polska judoczka, brązowa medalistka MŚ (2014) i dwukrotna wicemistrzyni Starego Kontynentu (2007, 2012). W tym roku wygrała Puchar Europy w Zurychu i zajęła trzecią pozycję w PŚ w Casablance.

W Warszawie rywalizować będzie ponad 380 judoków i judoczek z 42 krajów. Wśród zgłoszonych jest ośmioro finalistów ubiegłorocznych igrzysk w Rio de Janeiro, w tym troje złotych: Majlinda Kelmendi (52 kg) z Kosowa, Słowenka Tina Trstenjak (63 kg) i Francuzka Emilie Andeol (78 kg). Z największych sław tego sportu zabraknie Francuza Teddy'ego Rinera (+100 kg).

Turniej w stolicy Polski będzie kolejnym, gdzie zostaną przetestowane nowe przepisy rozgrywania walk. W punktacji zostały już tylko ippon i waza-ari, nie ma yuko, wcześniej wycofano kokę. Długość pojedynków mężczyzn skrócono z 5 do 4 minut, aby trwały tyle samo, co kobiece. Po to by ujednolicić czas pod kątem mieszanych zawodów drużynowych, jakie mają być rozgrywane w Tokio w 2020 roku.

ME rozpoczną się 20 kwietnia - przez trzy dni odbywać się będzie rywalizacja indywidualna w 14 wagach (po siedem kobiecych i męskich). Na niedzielę 23 kwietnia zaplanowano zmagania zespołowe.

Skład reprezentacji Polski:

Zawody indywidualne

kobiety: Ewa Konieczny (48 kg, Czarni Bytom), Karolina Pieńkowska (52 kg, AZS UW Warszawa), Agata Perenc (52 kg, Polonia Rybnik), Anna Borowska (57 kg, Kejza Team Rybnik), Julia Kowalczyk (57 kg, Polonia Rybnik), Agata Ozdoba (63 kg, AZS AWF Wrocław), Karolina Tałach (63 kg, Wybrzeże Gdańsk), Katarzyna Kłys (70 kg, Judo Kraków), Beata Pacut (78 kg, Czarni Bytom)

mężczyźni: Aleksander Beta (66 kg, Gwardia Łódź), Patryk Wawrzyczek (66 kg, AZS AWF Katowice), Damian Szwarnowiecki (81 kg, Gwardia Wrocław), Jakub Kubieniec (81 kg, AZS AWF Katowice), Piotr Kuczera (90 kg, Kejza Team Rybnik), Patryk Ciechomski (90 kg, AZS AWF Katowice), Jakub Wójcik (100 kg, Śląsk Wrocław), Maciej Sarnacki (+100 kg, Gwardia Olsztyn), Kamil Grabowski (+100 kg, Czarni Bytom)

Zawody drużynowe

kobiety: Pieńkowska, Perenc (52 kg), Borowska, Kowalczyk (57 kg), Ozdoba, Tałach (63 kg), Kłys, Sandra Lickun (70 kg, AZS UW Warszawa), Pacut, Anna Załęczna (+70 kg, TKSJ Toruń), Paula Kułaga (+70 kg, TDK Trzcianka)

mężczyźni: Beta, Wawrzyczek, Michał Bartusik (66 kg, Millenium Rzeszów), Wiktor Mrówczyński (73 kg, AZS AWF Katowice), Mateusz Garbacz (73 kg, Żak Kielce), Szwarnowiecki, Kubieniec, Łukasz Błach (81 kg, Śląsk Wrocław), Kuczera, Ciechomski, Tomasz Szczepaniak (90 kg, AZS Opole), Sarnacki, Grabowski, Wójcik, Tomasz Domański (+90 kg, AZS AWFiS Gdańsk), Mariusz Krueger (+90 kg, Gwardia Warszawa)

Program ME w judo:

środa, 19 kwietnia

godz. 16 - losowanie

czwartek, 20 kwietnia

kobiety: 48 kg, 52 kg, 57 kg

mężczyźni: 60 kg, 66 kg

godz. 11 - eliminacje

godz. 16 - walki o medale

piątek, 21 kwietnia

kobiety: 63 kg, 70 kg

mężczyźni: 73 kg, 81 kg

godz. 11 - eliminacje

godz. 15 - ceremonia otwarcia

godz. 16 - walki o medale

sobota, 22 kwietnia

kobiety: 78 kg, +78 kg

mężczyźni: 90 kg, 100 kg, +100 kg

godz. 11 - eliminacje

godz. 15.15 - losowanie turnieju drużynowego godz. 16 - walki o medale

niedziela, 23 kwietnia

godz. 11 - eliminacje turnieju drużynowego kobiet i mężczyzn godz. 16 - walki o medale