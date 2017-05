Justyna Gala pierwszą promotor kobietą w Polsce

W piątek wieczorem w Zawierciu interesujące wydarzenie dla fanów sportów walki. Odbędzie się mecz Polska – Europa w kick-boxingu, a także dwie walki o tytuł mistrza Europy i jedna o mistrzostwo świata. Gościem honorowym będzie były świetny, amerykański zawodnik, mający też na swoim koncie występy w hollywoodzkich produkcjach, Benny „Odrzutowiec” Urquidez. Co ciekawe promotorem imprezy jest kobieta, Justyna Gala.

Zdjęcie Od prawej: prezydent Zawiercia Witold Grim, Cezary Podraza oraz Justyna Gala /Fot. Michał Chwieduk /

To absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze do niedawna pracowała jako księgowa w Będzinie. Teraz debiutuje w roli promotora kick-boxingu!

- Wszystko jest już praktycznie przygotowane. Oprócz meczu Polska - Europa odbędą się dwie walki o mistrzostwo Europy i jedna o mistrzostwo świata w WKN Challenge. Jak to się stało, że zostałam promotorem? Wciągnął mnie we wszystko Czarek Podraza. To dzięki niemu poznałam środowisko kick-boxerów. Zaczęłam jeździć i oglądać walki oraz różne imprezy. Tak to się zaczęło - tłumaczy Justyna Gala.

Jak mówił podczas konferencji zapowiadającej wydarzenie w Zawierciu Cezary Podraza, 7-krotny mistrz świata, oprócz Marka Piotrowskiego najbardziej utytułowany Polski kickboxer, Justyna Gala jest pierwszą promotor kobietą w Polsce. - Na świecie to również rzadkość. Jedna pracuje w USA, druga we Włoszech - wyliczał Podraza.

Zdjęcie Justyna Gala / Fot. Michał Chwieduk /

Justyna Gala nie zamierza poprzestać na imprezie w Zawierciu. Sponsoruje jednego z uczestników piątkowej imprezy Filipa Nowaka z Sosnowca, reprezentanta Polski w kick-boxingu, wicemistrza świata UFR z zeszłego roku, a także triumfatora tegorocznych zawodów o Puchar Europy w formule semi contact. Zaangażowała się też w pomoc dziewczynom z katowickiego Gimnazjum nr 18, które zbierają pieniądze na wyjazd na mistrzostwa świata szkół w siatkówce plażowej, które na przełomie maja i czerwca odbędą się w dalekim Papeete w Polinezji Francuskiej. Dziewczyny z Katowic pojawią się zresztą w piątek w Zawierciu.



Warto podkreślić, że gościem honorowym będzie Benny Urquidez mający ksywę "The Jet". Ten 64-latek z Kalifornii to legenda kick-boxingu i jeden z pionierów walk w MMA. Na koncie ma dziesiątki wygranych walk i liczne tytuły mistrza świata. Był niepokonany przez 27 lat! Czarował nie tylko podczas walk, ale też na telewizyjnym ekranie, gdzie występował u boku takich gwiazd, jak Jackie Chan ("Policjant na motorze", "Wietrzne smoki") czy Johna Cusacka ("Zabijanie na śniadanie"). Współpracował też z innymi hollywoodzkimi gwiazdami Nicolasem Cagem, Patrickiem Swayze czy Jean Claude Van Damme. Obecnie w Los Angeles prowadzi szkołę kaskaderów. W piątek wieczorem pojawi się na imprezie w Zawierciu, którą od godziny 19 transmituje TVP3 Katowice.



Michał Zichlarz